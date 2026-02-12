Vila-real amplía el plazo para matricularse en la Universitat Popular

La Universitat Popular de Vila-real ha abierto un período ampliado para matricularse en la 76ª campaña, que arrancará el próximo 16 de febrero y finalizará el 15 de mayo. Una nueva convocatoria en la que se ofrecen plazas en los cursos y talleres de habilidades comunicativas, valenciano C1, crochet, club de teatro, bailes latinos (niveles iniciales A y B), memoria y club de lectura, nuevas tecnologías, inglés en nivel elemental, pintura grupos A y C, muebles A, nutrición, arteterapia y fotografía.

La preinscripción en cualquiera de estas modalidades, y que podrá formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vila-real o presencialmente en el Registro municipal, está abierto hasta el próximo miércoles, 18 de febrero. La comunicación de las personas admitidas se efectuará del 19 al 23 de febrero.

Novedades de la campaña

La 76ª campaña de la Universitat Popular de Vila-real incorpora varias novedades que responden a los intereses actuales de la ciudadanía. Entre las nuevas propuestas destaca el curso de habilidades comunicativas y cómo hablar en público, pensado para mejorar la expresión oral y ganar seguridad a la hora de comunicarse en diferentes situaciones, tanto personales como profesionales.

También se ofrecen nuevos talleres vinculados a las tecnologías digitales, como inteligencia artificial, redes sociales y la plataforma Canva, de diseño gráfico y suite visual en línea, gratuita y muy intuitiva, con la intención de acercar estas herramientas al público general y facilitar su uso en el día a día.

Otra de las incorporaciones es el curso de valenciano C1, dirigido a personas que quieren reforzar o acreditar su nivel, así como talleres más prácticos y creativos como crochet, costura, fotografía o arteterapia, que combinan aprendizaje y expresión personal.