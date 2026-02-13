Vila-real decreta la suspensión de actividades y del mercado ambulante de este sábado por la alerta roja por fuertes vientos

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de una propuesta de la alcaldía y trasladada a la reunión del Centro de Coordinación de Operaciones Municipal (Cecopal) ha decretado una serie de medidas ante la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes vientos durante la jornada de este sábado, desde esta misma medianoche y hasta la medianoche del sábado al domingo. Una situación de la que informa en directo el periódico Mediterráneo, minuto a minuto, a través de su página web.

En concreto, el consistorio anuncia la suspensión, ya desde las 19.00 de este viernes, de todas las actividades deportivas, recreativas y culturales al aire libre, dependientes, organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, así como la prohibición del uso y acceso a espacios abiertos que puedan suponer un riesgo para las personas, como son los parques y jardines, especialmente aquellos con un arbolado de considerable tamaño. De hecho, ya se han acotado con cinta de la Policía Local varios de estos espacios, como la zona del paraje natural del Termet, incluida la plaza del Pastoret por la que se accede a la ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

Asimismo, para toda la jornada de este sábado continúa activa la suspensión de las mismas actividades, a la vez que permanecerán cerradas todas las instalaciones municipales deportivas, recreativas y culturales, tanto las ubicadas al aire libre como las que son cerradas.

Más medidas

A su vez, no se realizará ningún mercado exterior, como los habituales de cada sábado del de la fruta y verdura de la calle Cardenal Tarancón o el de ropa y complementos de la calle Josep Ramon Batalla. También mantendrá sus puertas cerradas el cementerio municipal mientras continúe en vigor la alerta roja anunciada por la Aemet.

Desde la corporación se advierte que queda probibido el acceso a espacios abiertos municipales, como la pinada del Termet. / Josep Carda

Por otra parte, desde el consistorio se recomienda la suspensión de las actividades de carácter privado o colectivo en el resto de infraestructuras o servicios de la ciudad, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, de manera que se aconseja a la población en general a evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse, asegurar objetos en balcones o terrazas, extremar la precaución durante la conducción de vehículos e informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Precisamente, la Juventud Carmelita (JuCar) ya ha decidido aplazar el tardeo solidario en favor de un proyecto educativo en Mozambique prevista para este sábado, al siguiente. Asimismo, desde la asociación Conquistando Escalones también se informa del aplazamiento de la representación de la obra de teatro Infieles, a las 20.00 horas y en el salón de actos de Caixa Rural Vila-real, destinada a lograr fondos para financiar la investigación de la distrofia muscular de cinturas 1F/D2. Desde la entidad se detalla que la nueva fecha se dará a conocer "en breve y llegará por correo electrónico a quienes ya habían adquirido las entradas.