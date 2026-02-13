RACHAS DE HASTA 140 KILÓMETROS POR HORA
Reunión de urgencia del Cecopal en Vila-real por la alerta roja por fuertes vientos para este sábado
Todo apunta a que se acotarán espacios con arbolado, como el paraje del Termet; y se suspenderán actividades
El Ayuntamiento de Vila-real celebra una reunión de urgencia del Centro de Coordinación de Operaciones Municipal (Cecopal), con el fin de adoptar las medidas que consideren necesarias para prevenir accidentes a causa de las fuertes rachas de viento, de hasta 140 kilómetros por hora, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se produzcan a lo largo de toda la jornada de este sábado.
Directo | Aemet eleva a alerta roja el temporal en Castellón y hay lluvia de cancelaciones para el fin de semana
La decisión de convocar el Cecopal se toma después de que la Aemet haya declarado la alerta roja en todo el territorio de la provincia de Castellón, tanto en el interior, donde se estima que los vientos pueden ser más fuertes, como en el litoral.
Suspensión de eventos
En principio, todo apunta a que, entre otras medidas, el consistorio suspenderá cualquier actividad municipal que se celebre en el exterior y también en el interior de espacios públicos, a la vez que aconsejará que tampoco se lleven a cabo las que tengan un carácter privado.
Asimismo, y como viene siendo habitual en estos casos, se acotarán los parques y jardines para evitar que la posible caída de ramas o árboles pueda ocasionar daños a las personas, como pueda ser, entre otros lugares, la zona de pinada del paraje natural del Termet. Además, todo indica que también se mantendrá cerrado el cementerio municipal.
Respecto a las iniciativas de carácter privado que estaba previsto llevar a cabo este sábado, Mediterráneo ha podido saber que el tardeo solidario organizado por la Juventud Carmelita (JuCar) en el patio del colegio Virgen del Carmen y a beneficio de un proyecto educativo en Mozambique queda aplazado al próximo sábado, 21 de febrero.
