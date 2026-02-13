Más servicios y más presupuesto para el montaje de la vila de los festejos patronales de Vila-real: Así cambia el contrato

El Ayuntamiento de Vila-real mueve ficha y ha decidido adelantar la licitación del servicio de montaje de las barreras y los toriles, así como de otros elementos necesarios para el normal desarrollo de los actos taurinos, tanto los que se desarrollarán en las fiestas patronales de Sant Pasqual, en mayo; como las de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre.

De esta forma, este mismo mes de febrero ha salido a concurso este contrato –el pasado año se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado dos meses después, en abril-- que, además, incrementa el presupuesto en un 42% respecto al ejercicio anterior, pasando de los 120.946 euros (IVA incluído) del 2025 a los 172.061 euros previstos para este 2026.

El motivo del aumento de la inversión no es otro que la inclusión de nuevos apartados y trabajos a aportar por la empresa adjudicataria. Y es que, como explica a Mediterráneo la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, en esta ocasión se suman más obligaciones para el contratista de las que se recogían en el pliego anterior.

El nuevo contrato incorpora el servicio de mansos y vacas para ayudar a devolver a los corralesd a los toros cerriles, en el caso de ser necesario. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En concreto, se incorporan al servicio la colocación de la megafonía en el recinto taurino de la vila, la caseta destinada a enfermería, los mansos y las vacas que se utilizan para volver a encerrar a los toros cerriles en los toriles, uno de los cadafals del poble o, en el caso de que sea necesario, ocupar el espacio en el que debería instalarse un cadafal de alguna peña que, por cualquier circunstancia no puede montar su estructura festiva.

“Este es uno de los contratos más complejos de cuantos se realizan para que las fiestas patronales se desarrollen con normalidad”, señala la edila Caravaca, quien añade que “lo que se pretende es unificar en una sola licitación el máximo número posible de las labores relacionadas con el montaje y mantenimiento del perímetro acotado de la vila.

¿Qué incluye el macrocontrato?

Además de lo señalado con anterioridad, el macrocontrato para el transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento de las barreras, toriles y otros elementos necesarios para la realización de los espectáculos taurinos de las fiestas de Sant Pasqual y de la Mare de Déu de Gràcia del 2026 incluye la colocación y rectificación, si fuera necesario, de las barreras y puertas metálicas que ocupan un total de 580 metros lineales.

La colocación de las barreras para cerrar el recorrido del encierro de cerriles también la asume el adjudicatario. / GABRIEL UTIEL BLANCO

También se establece la habilitación de los dos cadafals del poble, las 150 toneladas de arena que se distribuyen en la zona de cadafals y toriles del Barranquet, una caseta para el almacenamiento de material, los seis mansos y las 10 vacas enfundadas para cada evento taurino, la construcción de los toriles, el transporte de los cajones con los toros y las barreras que se necesitan para delimitar las calles por las que discurrirá, este año el las celebraciones de septiembre, el encierro de toros cerriles.

Por otra parte, el nuevo contrato incorpora la obligación de la adjudicataria de abrir y cerrar las barreras en los horarios que se establezcan, como también la limpieza de los toriles, un servicio 24 horas para resolver contingencias o la instalación de los toldos de sombreo en la zona del corro.