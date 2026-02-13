La gala de los Premis Poble 2026 ha abierto este viernes las fiestas fundacionales de Vila-real en su 752ª edición con un emotivo reconocimiento a dos trayectorias que han llevado el nombre de la ciudad más allá de sus fronteras. El Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner ha acogido una velada cultural en la que los grandes protagonistas han sido Manuel Rubert Andrés y Miguel Carda Usó, distinguidos con los Premis Poble 2026.

El primero en recibir el galardón ha sido Manuel Rubert Andrés, fundador y gerente de Natucer hasta su jubilación, y una figura clave del sector cerámico. Entre otros cargos, ostentó la presidencia de Cevisama, fue vicepresidente de Feria Valencia y miembro de Ascer. El vicepresidente de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha sido el encargado de entregarle el galardón.

La segunda gran ovación de la noche ha sido para Miguel Carda Usó, considerado uno de los investigadores más destacados en el ámbito de la Química Orgánica a nivel internacional. Su contribución científica y su proyección académica han centrado el discurso del director de la gala, Juanjo Clemente, antes de que el alcalde de Vila-real, José Benlloch, le entregara el Premi Poble 2026.

Homenaje y espectáculo

Más allá de los galardones, la ceremonia ha combinado homenaje y espectáculo en un auditorio lleno. La gala ha comenzado con una reflexión audiovisual sobre el futuro y una interpretación teatralizada que ha servido de hilo conductor, seguida de una puesta en escena acrobática. Como es tradición, el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull ha puesto la nota musical inicial mientras el escudo de Vila-real, confeccionado con flores, presidía el escenario.

Galería: Vila-real reconoce las trayectorias de Manuel Rubert y Miguel Carda con la entrega de los Premis Poble / Toni Losas / Toni Losas

La Coral Sant Jaume ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche con la interpretación de Baix d’un pi y Quan Vila-real era un poble, en homenaje al maestro Rafael Beltrán Moner, y ha sido también la encargada de cerrar el acto con el Himne a Vila-real. La danza, bajo la dirección de Miriam Forte, ha aportado intensidad y dinamismo a una gala que vuelve a reivindicar el talento local.

El director de la gala, Juanjo Clemente, ha agradecido el respaldo recibido durante los 26 años de trayectoria de los premios, así como la asistencia del público y el seguimiento por streaming de una cita ya tradicional en el calendario de las fiestas fundacionales de la ciudad.