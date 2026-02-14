La nueva comisaría de la Policía Nacional de Vila-real, a expensas del plan estatal, aún pendiente de aprobación

La nueva comisaría que el Ministerio del Interior tiene previsto construir para la Policía Nacional en Vila-real se incluirá, sí o sí, en el segundo Plan de Infraestructura de la Seguridad del Estado que el propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, dijo el pasado mes diciembre que confiaba en “aprobarlo pronto”.

Aun así, y a expensas de que salga adelante esta programación de actuaciones para edificar o reformar instalaciones de los cuerpos de seguridad y que debería alargarse hasta el 2029, no hay fecha concreta para que, al menos, se inicien las obras de la nueva comisaría vila-realense que, de una vez por todas, permita abandonar el actual recinto policial que, como han reiterado en numerosas ocasiones tanto las autoridades políticas como los sindicatos policiales, no ofrece las condiciones adecuadas tanto para el personal del propio cuerpo policial como para los usuarios que, por ejemplo, acuden allí a diario para hacerse o renovar el DNI o el pasaporte.

Autoridades y sindicatos policiales coinciden en afirmar que las actuales instalaciones de la Policía Nacional no reúnen las condiciones adecuadas. / Mediterráneo

De hecho, en la visita que este jueves realizó Marlaska a València para presidir el acto de entrega de la bandera de España a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, no solo se refirió a las obras que se acometen en el antiguo cuartel de Zapadores de la capital del Turia, sino que hizo hincapié que también están en proyecto las de Vila-real, Benidorm, Dénia y Sagunt.

Una de las prioridades

Ya el pasado mes de octubre, durante la celebración de la fiesta de los Ángeles Custodios, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, señaló que el Ministerio de Hacienda tenía sobre la mesa el segundo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, con el fin de dotarlo de la partida presupuestaria necesaria para acometer los proyectos previstos, entre los que afirmó que “se prioriza el de nuestra ciudad”. Pero, lo cierto es que, aunque la previsión de que este programa estuviera listo antes de finalizar el 2025, el mismo todavía no tiene el visto bueno necesario para que empiecen a ejecutarse las obras que se contemplan en el documento.

En cualquier caso, desde el consistorio recalcan que los trámites que tenía que realizar el Ayuntamiento ya se han llevado a cabo, en especial el relativo a la aportación de los terrenos necesarios para levantar la nueva comisaría y la aceptación de los mismos por parte del Ministerio del Interior. Se trata de una parcela de 5.500 metros cuadrados que, en la actualidad, forma parte del aparcamiento de vehículos ubicado junto al hipermercado Carrefour y frente al Palau de Justícia, en el acceso sur de la ciudad, un área en creciente auge de servicios.

Y también es conocida la voluntad del munícipe vila-realense de que la futura sede de la Policía Nacional esté finalizada y operativa para el año 2028, cuando se cumplirán 50 años de presencia de este cuerpo policial en la ciudad. “Mi obsesión desde hace tiempo es que podamos celebrar el medio siglo de la existencia de la Policía Nacional en Vila-real --se estableció en 1978--, con la inauguración de la nueva comisaría, aseveró en octubre del 2024.