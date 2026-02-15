El episodio de vientos fuertes, con alerta roja incluida, aviva el incivismo en Vila-real

El día después del paso de la borrasca Oriana y sus efectos, con alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón, se ha saldado con un incremento del incivismo en Vila-real, y también en otros municipios. Y es que, la ciudad ha amanecido en muchos puntos de la ciudad con contenedores desbordados y bolsas de basura amontonadas en plena calle, como consecuencia de la suspensión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a causa de la alerta meteorológica. Una suspensión que, como explica la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, se adoptó tanto para evitar daños personales entre la ciudadanía y también entre los trabajadores que retiran la basura.

Desde la mañana de este domingo se ha implementado un servicio extraordinario de recogida de basura, tras el parón por la alerta roja por vientos fuertes. / Josep Carda

Una medida que, como asevera Fajardo, se dio a conocer por todos los canales oficiales de que dispone el Ayuntamiento y ha tenido una duración de 24 horas, que es el tiempo que se estimó desde Emergencias de la Generalitat que duraría la alerta roja por fuertes vientos. Unos vientos que en Vila-real dejaron un buen número de daños materiales, árboles caídos, ramas por el suelo y el desprendimiento de elementos de fachadas y cubiertas de edificios públicos y privados.

Circunstancias especiales

Con todo, el grado de falta de civismo de algunos ciudadanos llegó al extremo de aprovechar una jornada de riesgo atmosférico y el menor paso de personas por la vía pública para depositar en los contenedores habituales de basuras o junto a ello no solo bolsas con los residuos domésticos habituales sino también una gran cantidad de otros elementos que, por norma, deben depositarse en el ecoparque o dar aviso al servicio de recogida puerta a puerta para su retirada controlada. Una conducta que, entre otras cosas, dejó a la vista y en el suelo desde ropa o productos textiles hasta puertas o fregaderos, elementos todos ellos poco sospechosos de generar malos olores en las viviendas.

Ha habido quien ha aprovechado para hacer un cambio de armario en la casa y ha depositado directamente la ropa desechada junto a los contenedores. / Josep Carda

"Entre las decisiones que adoptamos, en vista de la alerta roja de este sábado, también estuvo la de cerrar durante esa jornada el recinto del ecoparque, para evitar desplazamientos innecesarios del vecindario y no tener que lamentar daños personales, como así ha sido", explica la vicealcaldesa, quien entiende que "la gente aproveche un día del que se les ha pedido que no salgan a la calle para hacer limpieza, pero lo que no es para nada comprensible es que se aproveche para tirar cualquier trasto a los contenedores, a sabiendas de que no había servicio y que no pasaban los camiones de recogida.

Actitudes "tristes"

La edila de Servicios Públicos califica de "triste" esta situación, a la vez que hace hincapié que esta misma mañana de domingo se ha reforzado la recogida de residuos urbanos con dos equipos extra, dotados de vehículos de carga trasera con conductor y peones y otras dos brigadas con más personal para el apartado de repaso.

En cualquier caso, Fajardo hace una valoración "positiva" del seguimiento de la alerta roja por vientos, a la vez que muestra su agradecimiento a la Policía Local, los bomberos del Consorcio Provincial y de los operarios del departamento de Servicios Públicos de Vila-real y, "sobre todo a la gente por su responsabilidad y comprensión, ya que en una situación así es cosa de toda la ciudadanía que en una situación así no ha habido que lamentar más daños que algunos de carácter material".