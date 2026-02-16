La novela corta gana peso en los Premis Maig de Vila-real y alcanza una dotación de 3.000 euros

El Ayuntamiento de Vila-real y la asociación cultural El Guitarró han convocado la 29ª edición de los Premis Maig–Memorial Pasqual Batalla con una novedad destacada: el incremento, por segundo año consecutivo, de la dotación económica del premio en la modalidad de novela corta, que pasa de 2.400 a 3.000 euros, con el objetivo de reforzar la apuesta por el fomento de la creación literaria en valenciano.

El aumento de 600 euros en el premio principal consolida el impulso iniciado el pasado año y sitúa la dotación total de las dos categorías —novela corta y narrativa breve— en 3.600 euros. Además de los 3.000 euros, la obra ganadora en novela corta será publicada por la editorial Bromera, mientras que la modalidad de narrativa breve mantiene un galardón de 600 euros.

Las obras podrán presentarse hasta el 15 de marzo de 2026 a través del correo electrónico habilitado por la organización. Con esta mejora económica, el consistorio busca fortalecer el atractivo del certamen y consolidar su prestigio dentro del ámbito literario en valenciano.

Compromiso municipal

El concejal de Normalització Lingüística, Santi Cortells, subraya que el incremento de la dotación responde al compromiso municipal con la promoción del valenciano como lengua de creación cultural. "Con estos premios queremos dar visibilidad y reconocimiento a las aportaciones más destacadas en valenciano, tanto de narradores como de narradoras que contribuyen a hacer crecer nuestra lengua como vehículo de cultura, de pensamiento y de cohesión social", explica Cortells.

"El valenciano no es solo una lengua de uso cotidiano, sino también una lengua literaria plena y viva, de manera que estos premios son una apuesta clara por la normalización lingüística desde la creatividad y la participación ciudadana" Santi Cortells — Concejal de Normalització Lingüística de Vila-real

Y añade el edil que "el valenciano no es solo una lengua de uso cotidiano, sino también una lengua literaria plena y viva, de manera que estos premios son una apuesta clara por la normalización lingüística desde la creatividad y la participación ciudadana. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para generar espacios, recursos y reconocimientos que impulsen el uso del valenciano en todos los ámbitos y, especialmente, en el cultural y artístico".

De 1997 a nuestros días Los Premis Maig de narrativa breve fueron convocados por la asociación cultural El Guitarró por primera vez en 1997 y, a partir de la segunda edición, la Concejalía de Normalització Lingüística se incorporó como patrocinadora y colaboradora durante 21 convocatorias, hasta el año 2017. El 12 de abril de 2018 se firmó un acuerdo de cesión de la convocatoria de los premios entre El Guitarró y el Ayuntamiento que, desde entonces, llevan el nombre de Pasqual Batalla, «para rendir homenaje al concejal de Normalització Lingüística que contribuyó, con su constancia y determinación, al prestigio del que gozan los Premis Maig entre las convocatorias literarias que se promueven en todo el ámbito lingüístico del valenciano. Al respecto, el actual concejal del área, Santi Cortells, hace hincapié en que "Vila-real mantiene una larga trayectoria de apoyo institucional al valenciano, con políticas de consolidación de la lengua en la educación, la cultura y la vida social, y con iniciativas como los cursos, programas de voluntariado lingüístico y campañas de promoción como las que llevan por lema L’atenem en valencià y El nom és Vila-real". Y asevera que «la lengua es un patrimonio colectivo y un instrumento esencial de cohesión e identidad. Por eso, continuaremos apostando por su promoción desde el Ayuntamiento con firmeza y determinación».

Por su parte, Vicent Usó, en representación de El Guitarró, ha destacado que la incorporación hace tres años de la modalidad de novela corta supuso un salto cualitativo para el certamen, que ahora se ve reforzado con el aumento de la cuantía económica. "Estamos satisfechos de contribuir a la normalización literaria del valenciano a través de la convocatoria de unos premios que, desde hace años, figuran entre los de mayor prestigio en la modalidad de narrativa breve. Y hace tres años, con la incorporación del apartadode novela corta, los premios dan un paso importante para consolidar a Vila-real como referente en el mapa literario del País Valenciano".

Las personas interesadas en esta convocatoria pueden consultar las bases completas en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Vila-real, en la web municipal y en el blog de los Premis Maig–Memorial Pasqual Batalla (https://premismaig.blogspot.com/).