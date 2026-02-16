Tots Units y Frutinter, una década de compromiso con la inclusión social en Vila-real

La alianza forjada entre la Fundació Tots Units y la empresa Frutinter de Vila-real supera ya la década de colaboración y se consolida como un referente en materia de inserción sociolaboral en el sector agrícola. Ambas entidades han celebrado los resultados de un trabajo conjunto que, como destacan, «ha generado un impacto social significativo en el territorio».

El acuerdo, desarrollado en el marco del programa Incorpora de la Fundación la Caixa, ha permitido llevar a cabo 11 ediciones del curso especializado en manipulación y envasado hortofrutícola en Vila-real. Esta formación, orientada a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad, ha capacitado a más de 50 personas en los últimos años.

De ellas, 41 han sido incorporados directamente a la plantilla del grupo Frutinter, una cifra que evidencia el alto nivel de inserción laboral alcanzado. La iniciativa ha facilitado así una oportunidad real de acceso al mercado de trabajo para colectivos con especiales dificultades, reforzando la cohesión social en un sector estratégico para la economía local.

Responsabilidad Social Corporativa

Desde ambas organizaciones subrayan que esta colaboración constituye una buena práctica de Responsabilidad Social Corporativa, al contribuir no solo a reducir desigualdades, sino también a dignificar el oficio agrícola mediante la cualificación profesional.

Y la empresa Frutinter reafirma, así, su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad, consolidando alianzas que fortalecen el tejido social y empresarial del territorio.