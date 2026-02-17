La eliminación de Vora Riu suma otra demora por el "grave" impacto en viales clave de Vila-real

Nueva demora en la ejecución del proyecto de supresión de la depuradora de Vora Riu y de canalización de las aguas residuales que ahora trata hacia la planta de Almassora y la estación mancomunada de Vila-real, Onda, Betxí y les Alqueries, después de que los trabajos no hayan arrancado en la última fecha anunciada, la de finales del pasado mes de octubre.

Y es que, como apuntan desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat, “se ha visto obligada a modificar los plazos de la intervención” para trabajar, de la mano del Ayuntamiento de Vila-real para reestructurar el trazado de la impulsión de parte de las aguas negras de la ciudad, que ahora se derivan a la depuradora de Vora Riu, hasta la EDAR mancomunada, ubicada en área industrial del camino de les Voltes.

La decisión viene motivada en que las obras que deben acometerse para instalar las conducciones en el recorrido previsto afectarían “de forma grave a la movilidad del municipio y al tráfico de pesados que puede incidir de forma muy negativa en la actividad empresarial de la ciudad”.

Reuniones técnicas

Al respecto, el concejal de Territorio, Emilio Obiol, explica a Mediterráneo que en varias reuniones entre los técnicos municipales y autonómicos con responsables de la empresa adjudicataria, “se han ido poniendo sobre la mesa algunas de las debilidades de este proyecto y una de ellas fue que no se tuvo en cuenta que la ciudad existe a la hora de proponer el trazado de tuberías”.

En concreto, algunas de las canalizaciones ocupaban en la redacción inicial parte de varias de las avenidas más transitadas de la ciudad, como son las de França o Itàlia, lo que afectaría de manera importante a la circulación de vehículos en viales que, a su vez, ejercen como rondas del casco urbano, con un tráfico diario que alcanza los 10.000 vehículos, tanto ligeros como pesados.

Imagen aérea de la ya obsoleta depuradora de Vora Riu de Vila-real, ubicada junto al cauce del río Millars. / Mediterráneo

Desde la Epsar apuntan que, por este motivo, “se está trabajando en la redacción de un proyecto modificado para contemplar que no afecte a la actividad del municipio y no genere perjuicios a la ciudadanía, en consonancia con el Ayuntamiento”. Una modificación que, por tanto, supone cierto retraso en el inicio de los trabajos -que deberían haber empezado a finales del pasado mes de octubre, y a lo que se sumará, como confirman desde el organismo autonómico, un incremento del coste que, matizan, ”entra dentro de la normalidad”.

En cualquier caso, el edil Obiol asegura entender la situación, “porque cuando un proyecto no puede solucionar una serie de problemas hay que darle la vuelta para aportar soluciones reales en beneficio de la ciudadanía”.

Largo y cambiante proceso

La iniciativa de las diferentes administraciones, de todos los colores políticos, para eliminar con la obsoleta depuradora de Vora Riu, que data de 1978 y le cuesta al consistorio en torno a 100.000 euros anuales por verter al Millars aguas que no son óptimas al 100%, arranca de hace casi dos décadas, aunque fue en el 2010 cuando se redacto un primer proyecto para derribar la actual planta y construir una nueva, por un importe de algo más de 14 millones de euros.

Sin embargo, a lo largo de una década el proyecto sufrió varias modificaciones hasta acabar en el que se licitó en septiembre del 2019 y que, por problemas con la identificación de los propietarios de las parcelas afectadas por las nuevas conducciones a las plantas de Almassora y la Mancomunada de Vila-real. Una licitación que supuso un recorte considerable de aquellos 14 millones de inversión inicial, que se quedaron en 2,8 millones. Finalmente, los trabajos se adjudicaron a la mercantil Ocide por 2,2 millones de euros, aunque las modificaciones a realizar ahora supondrán un incremento de esta cantidad.