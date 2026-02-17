El PP de Vila-real critica que la fachada del trinquete siga sin repararse pese a declararse "de urgencia"

Pablo Llopico, concejal del PP en el Ayuntamiento de Vila-real califica de "inadmisible" que la fachada del trinquete municipal continúa sin arreglarse desde que se desprendieron varias piezas de la misma en diciembre del 2024. “El temporal de viento del pasado fin de semana ha vuelto a evidenciar la falta de previsión del gobierno de Benlloch, que sigue sin reparar la fachada del Trinquet Municipal, a pesar de que se declaró como una obra urgente”, señala el edil popular, tras constatarse que el pasado sábado, coincidiendo con el fuerte viento que azotó la provincia de Castellón, hubo nuevos desprendimientos.

Para Llopico, es inconcebible que el trinquete "presente este estado de abandono y más teniendo en cuenta que parte de la fachada ya se desprendió en diciembre de 2024, lo que pone en riesgo la seguridad de los vecinos y de los usuarios que acuden a ver las partidas de pilota. No hay mantenimiento”. Y apunta que “el gobierno de PSOE y Compromís reservó una partida de 41.781,30 euros para la adecuación de la fachada en el presupuesto del 2025 que todavía no se ha ejecutado”.

"No es de recibo"

Para el concejal del PP, “no es de recibo que mientras el alcalde, José Benlloch, ha recaudado en el 2025 más de 5,5 millones de euros de todos los vila-realenses por la aplicación injusta de la tasa de basuras, los edificios municipales presenten este estado de dejadez total”. Y añade que "en el caso del trinquete en concreto, por la falta de seguridad total que generan los desprendimientos, lo que demuestra que el equipo de gobierno socialista no tiene entre sus principales preocupaciones la seguridad de los vecinos”.