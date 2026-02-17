Sorpresa en las fiestas fundacionales de Vila-real: pende de un hilo una cita con 20 años de historia

Las fiestas fundacionales de Vila-real de este año y que, de alguna manera, arrancaron el pasado viernes con el acto de entrega de los Premis Poble, se presentan en esta ocasión con uno de sus actos más emblemáticos pendiendo de un hilo. Es una cita que ha venido celebrándose desde hace dos décadas -en el 2025 cumplió su 20ª edición- y que reunía a unas 120 personas en torno a los mejores manjares.

En concreto, se trata de la Mostra de Cuina Medieval, que nació y ha seguido siendo un referente en las celebraciones funcionales de la mano de la Associació Gastronòmica de Vila-real, con la colaboración del Ayuntamiento, y en la que los más reconocidos chefs de la ciudad, de forma voluntaria, preparaban suculentos platos basados en la cocina que se practicaba en la Edad Media, de manera especial aquella de la que disfrutaban los aristócratas y ciudadanos de la alta burguesía.

Los chefs que forman parte de la Associació Gastronòmica de Vila-real son los 'alma mater' de la cena mediaval de las fiestas fundacionales. / KMY ROS

Pese a que desde las partes no han notificado, al menos de manera formal, que la Mostra de Cuina Medieval no está decidido que se lleve a cabo en esta edición de los festejos con los que la ciudad recordará el 752º aniversario de la concesión de la Carta Pobla por parte del rey Jaume I, lo cierto es que todo indica que, salvo alguna sorpresa de última hora, así será.

Escaso margen

Y es que, aunque la cena medieval se pudiera anunciar para el viernes, 26 de febrero, coincidiendo con la inauguración del mercado medieval que, como adelantó Mediterráneo, se llevará a cabo de ese mismo 26 de febrero al domingo, 1 de marzo, desde la organización entienden que no hay tiempo material para realizar todos los preparativos necesarios para, como apuntan, “celebrar este evento que, sí o sí, tiene que estar abierto a la ciudadanía, como ha sido siempre”.

Al parecer, el posible origen de las dudas a la hora de llevar a cabo este evento está en que el consistorio todavía adeuda los gastos del evento del pasado año. Con todo, desde el consistorio aún confían en poder dar la vuelta a tan complicada situación y adoptar una solución, aunque esta debería tener un carácter urgente para que el evento se desarrollara dentro de las fechas en las que transcurre la programación fundacional.

Más actos

Pero, con o sin cena medieval, el programa de actividades incluirá las puramente institucionales, como las que tendrán lugar el próximo domingo, 22 de febrero, con el homenaje de la ciudad al rey fundador en el lugar que ocupa su monumento en el jardín de Jaume I, la entrega de los Premis 20 de Febrer o el homenaje a la reina de las fiestas del 2025, Nadia Alba, y su corte de honor.

Cartel con los actos preparados por la Colla Gegantera de Vila-real en el marco de las fiestas fundacionales de la ciudad. / Mediterráneo

Previamente, y aunque no son actos propios de las fiestas fundacionales, este viernes también se presentan, a las 19.30 horas y en la plaza Major, los eventos musicales para las fiestas patronales de Sant Pasqual y la Mare de Déu de Gràcia; y el sábado por la tarde se vivirá una nueva edición del Carnaval.

Asimismo, como ya han anunciado desde la Colla de Geganters de Vila-real, la entidad organiza una jornada de puertas abiertas el próximo sábado, para dar a conocer a los gegants locales y sus orígenes. La cita será en el Gran Casino, a partir de las 10.30 horas, e incluye talleres, explicaciones y un pasacalle por los viales más céntricos.

Asimismo, los gegants también participarán, como es costumbre, en el acto institucional del domingo, así como en la inauguración del mercado medieval del fin de semana siguiente.