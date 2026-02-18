Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTOS PREVIOS A LA SEMANA SANTA

Pepe Reina dará el toque de honor en la tamborada provincial del sábado en Vila-real

El exfutbolista y entrenador vinculado al Villarreal CF es el invitado de honor de este evento en el que participarán cientos de bombos y tambores

El exfutbolista y entrenador vinculado al Villarreal CF, Pepe Reina, es el invitado de honor de este año a la tamborada provincial que se celebra este sábado en Vila-real.

El exfutbolista y entrenador vinculado al Villarreal CF, Pepe Reina, es el invitado de honor de este año a la tamborada provincial que se celebra este sábado en Vila-real. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

Vila-real vuelve a acoger el próximo sábado una nueva edición de la tamborada que organiza la Agrupación Cultural Bombos y Tambores de Vila-real que, en esta ocasión, tendrá como invitado de honor al exfutbolista y entrenador de fútbol vinculado al Villarreal CF, Pepe Reina, quien será el encargado de dar el toque de honor con el que arrancará esta cita que, de alguna manera, abre los actos previos a la celebración de la Semana Santa en la localidad.

El año pasado, la tamborada de Vila-real tuvo que realizarse a cubierto a causa de las inclemencias meteorológicas,

El año pasado, la tamborada de Vila-real tuvo que realizarse a cubierto a causa de las inclemencias meteorológicas, / Mediterráneo

Secciones de bombos y tambores de diferentes municipios de la provincia de Castellón acudirán a la llamada de la entidad vila-realense, en una convocatoria que arrancará a las 18.00 horas en el jardín de Jaume I. Posteriormente, los asistentes a la tamborada desfilarán por diferentes calles de la ciudad hasta llegar a la plaza Major, donde las diferentes secciones musicales de cofradías y hermandades de Semana Santa se presentarán ante el público y las autoridades y realizarán las correspondientes exhibiciones.

