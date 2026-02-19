La burocracia retrasa el enquistado centro de salud de Torrehermosa en Vila-real

Hace justo un año, en febrero de 2025, la Conselleria de Sanitat adjudicaba de forma oficial la redacción del proyecto del futuro centro de salud de Torrehermosa, que se convertirá en el cuarto ambulatorio de Vila-real. El contrato como tal se formalizó en marzo y, según los plazos previstos, la empresa de arquitectura valenciana Urjato disponía de ocho meses para trazar los pormenores de este tan reivindicado recinto sanitario que estará situado en el edificio que ocupaba la antigua Biblioteca Central de la calle Solades.

Con la adjudicación del contrato, cuyo importe ascendió finalmente a 94.985 euros, parecía que la propuesta por fin podría agilizarse y dejar atrás los largos problemas registrales que ha tenido el inmueble. Un año después de ese paso decisivo, desde Sanitat explican a Mediterráneo que "el proyecto básico está presentado y revisado" y que "en estos momentos se está redactando el proyecto de ejecución, necesario para licitar la obra".

Fuentes del departamento autonómico puntualizan que "el retraso ha estado motivado por las exigencias necesarias que requiere el proyecto para otorgar su aprobación", por lo que la iniciativa aún no termina de despegar y la Conselleria sigue enfrascada en torno a una fase administrativa que arrancó el 8 de noviembre de 2023, que es cuando sacó a concurso la licitación de la redacción de los proyectos para las obras de reforma y mejora de eficiencia energética del edificio.

Tramitación tortuosa

Como ha venido publicando este periódico, el gran escollo que ha ralentizado todo el proceso surgió en mitad de la licitación, cuando la Generalitat se dio cuenta de que el recinto seguía perteneciendo al Ministerio de Cultura, lo que imposibilitó continuar en febrero de 2024 con la tramitación del proyecto hasta que no se resolvieran los problemas de su titularidad y el Consell no pudiera incorporarlo a su catálogo de patrimonio.

Los trámites para conseguir la cesión del edificio duraron cerca de dos años y medio nada más y nada menos. El punto de partida fue el 9 de julio del 2021, cuando el Ayuntamiento manifestó su voluntad de destinar la antigua biblioteca de Solades a acoger un nuevo centro sanitario e indicó que la forma correcta de actuar sería que el Consell pidiera al Estado la cesión del inmueble. El siguiente paso llegaría el 2 de marzo del 2022, cuando la Generalitat solicitó oficialmente a la Dirección General de Patrimonio del Estado (adscrita al Ministerio de Hacienda) iniciar la tramitación del expediente para cederlo de forma gratuita a la Generalitat.

Pese a que la Administración autonómica reiteró hasta en dos ocasiones (el 29 de septiembre de 2023 y el 13 de febrero de 2024) al Gobierno que se apremiara a la hora de traspasar la titularidad (sin lograrla, la tramitación del proyecto no podía seguir su curso), no fue hasta octubre de 2024 cuando la Generalitat aceptó la cesión gratuita del inmueble.

Áreas de las que dispondrá El futuro ambulatorio de Torrehermosa, que atenderá a una población de 9.000 habitantes, dispondrá de un área de Medicina Familiar (cinco consultas de Medicina de Familia y cinco de Enfermería), un área de Pediatría (con dos consultas y una de Enfermería Pediátrica), un área de Atención a la Mujer (con una consulta de matrona) y una sala de educación sanitaria. También habrá un área de Extracciones Periféricas, otra de Trabajo Social y otra de Rehabilitación, con gimnasio y una consulta, además de otras áreas complementarias para administración y almacén.

Moción en el próximo pleno

Ante esa falta de avances significativos en la tramitación del proyecto, el PSPV-PSOE de Vila-real (gobierna en coalición junto a Compromís) ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno (que tendrá lugar el jueves 26) para exigir mayor celeridad y que el centro sea ya una realidad.

"Nosotros cumplimos. Hicimos las gestiones pertinentes de manera ágil para que el inmueble, que no era de titularidad municipal, sino del Ministerio, fuese cedido a la Generalitat. Vaciamos el edificio donde estaba la biblioteca y la escuela de adultos y los reubicamos en dependencias municipales. Y todo eso en un tiempo récord", recuerda el concejal de Servicios Sociales y Salud, Toni Marín.