Fragmentos litúrgicos de los siglos XIV y XV

Descubren en Castellón pergaminos medievales con canto gregoriano tras siglos ocultos en encuadernaciones

Los manuscritos, con escritura gótica y notación musical, han sido hallados de forma fortuita durante una revisión rutinaria en el Archivo Municipal

Uno de los fragmentos de pergaminos medievales que han descubierto de forma fortuita.

Uno de los fragmentos de pergaminos medievales que han descubierto de forma fortuita. / Mediterráneo

David Donaire

Vila-real

A veces los grandes hallazgos no llegan tras excavaciones espectaculares ni anuncios solemnes, sino en silencio, entre legajos y cubiertas gastadas por el tiempo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el Archivo Municipal de Vila-real, donde una revisión rutinaria ha permitido sacar a la luz cerca de una veintena de fragmentos de pergaminos medievales con escritura gótica textualis y notación musical gregoriana, ocultos durante siglos al haber sido reutilizados como tapas y refuerzos de encuadernación de volúmenes notariales y administrativos posteriores.

Un descubrimiento que no solo enriquece el patrimonio documental de la ciudad, sino que conecta directamente a la Vila-real actual con sus raíces medievales y su memoria litúrgica.

El concejal de Archivo, Santi Cortells (i) y el archivero Miguel Ramos, con los documentos descubiertos.

El concejal de Archivo, Santi Cortells (i) y el archivero Miguel Ramos, con los documentos descubiertos. / Mediterráneo

Los fragmentos corresponden a distintas partes de la liturgia romana (antífonas, responsorios y salmos del Oficio) y, por sus características paleográficas y musicales, pueden situarse cronológicamente entre los siglos XIV y XV, en un arco temporal próximo a la fecha fundacional de Vila-real (1274). Este hecho refuerza el interés histórico del conjunto, dada la coincidencia con las Fiestas Fundacionales.

"Patrimonio vivo de la ciudad"

El edil de Archivo, Santi Cortells, ha destacado que “este descubrimiento pone en valor la calidad técnica y la mirada atenta de nuestro equipo. Quiero reconocer públicamente el trabajo riguroso de los técnicos y, muy especialmente, el del archivero Miguel Ramos, que ha sabido identificar, contextualizar e iniciar el estudio de unos materiales de alto valor patrimonial”. Cortells ha añadido que “no es solo un hallazgo erudito: es patrimonio vivo de la ciudad, vinculado a nuestro origen como villa real”.

El edil Santi Cortells consulta uno de los pergaminos.

El edil Santi Cortells consulta uno de los pergaminos. / Mediterráneo

Los descubrireron al retirar cubiertas y guardas

Por su parte, el archivero ha explicado que “los pergaminos aparecieron integrados en encuadernaciones modernas; al retirar cubiertas y guardas se detectaron restos de texto gótico y neumas. Llevamos semanas analizándolos, comparando formularios e identificando piezas del Oficio”. Según ha detallado, la práctica de reaprovechar pergaminos litúrgicos como material de encuadernación fue habitual entre los siglos XVI y XVIII.

El Archivo ha solicitado formalmente la intervención del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I) para la restauración, estabilización y estudio científico de los fragmentos. Mientras tanto, los pergaminos se conservan en condiciones controladas y se trabaja en la reconstrucción virtual del conjunto con el objetivo de restituir, en la medida de lo posible, los cuadernos litúrgicos originales.

Detalle de otro de los fragmentos de pergaminos.

Detalle de otro de los fragmentos de pergaminos. / Mediterráneo

Desde el Arxiu Municipal insisten en que, pese a los avances preliminares, serán necesarios estudios más profundos por parte de especialistas en paleografía musical y musicología medieval, que permitan determinar con mayor precisión la filiación litúrgica, el ámbito geográfico de origen y la datación exacta de los fragmentos.

El Ayuntamiento anunciará próximamente nuevos datos a medida que avance el estudio y la restauración de este conjunto excepcional para la historia cultural y musical de Vila-real.

