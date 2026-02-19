Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A partir de las 19.30 horas

Vila-real desvelará este viernes todos los conciertos de las fiestas patronales de este año

Foto del año pasado del acto de presentación de los conciertos para las fiestas del 2025 en Vila-real.

David Donaire

Vila-real

La Junta de Festes dará a conocer este viernes por la tarde el cartel completo de conciertos de las fiestas patronales de este año en Vila-real, tanto para las de Sant Pasqual en mayo como las de la Mare de Déu de Gràcia en septiembre.

Al igual que el año pasado, presentarán todos los conciertos en un acto abierto al público que se celebrará en la plaza Major a partir de las 19.30 horas de la tarde.

La presentación de los conciertos de fiestas tendrá lugar este viernes por la tarde.

Habrá una pantalla gigante instalada frente al ayuntamiento, donde se irán desvelando los artistas y actuaciones que formarán parte de la programación musical de este año.

Desde la organización animan a la ciudadanía a no esperar a que se lo cuenten y a vivir en directo el anuncio de una de las partes más esperadas de las fiestas.

El acto incluirá además música en vivo con una sesión del deejay local Xavi Martínez, que pondrá ritmo a la tarde mientras se revelan los nombres del cartel.

Vila-real desvelará este viernes todos los conciertos de las fiestas patronales de este año

