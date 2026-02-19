A partir de las 19.30 horas
Vila-real desvelará este viernes todos los conciertos de las fiestas patronales de este año
Al igual que el año pasado, instalarán una pantalla gigante en la plaza Major
La Junta de Festes dará a conocer este viernes por la tarde el cartel completo de conciertos de las fiestas patronales de este año en Vila-real, tanto para las de Sant Pasqual en mayo como las de la Mare de Déu de Gràcia en septiembre.
Al igual que el año pasado, presentarán todos los conciertos en un acto abierto al público que se celebrará en la plaza Major a partir de las 19.30 horas de la tarde.
Habrá una pantalla gigante instalada frente al ayuntamiento, donde se irán desvelando los artistas y actuaciones que formarán parte de la programación musical de este año.
Desde la organización animan a la ciudadanía a no esperar a que se lo cuenten y a vivir en directo el anuncio de una de las partes más esperadas de las fiestas.
El acto incluirá además música en vivo con una sesión del deejay local Xavi Martínez, que pondrá ritmo a la tarde mientras se revelan los nombres del cartel.
