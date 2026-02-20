Vila-real debe ocho millones a proveedores y Benlloch se compromete a liquidar el pago en dos meses: "Estoy tremendamente dolido"

El Ayuntamiento de Vila-real ha puesto en marcha un plan de choque para agilizar el abultado pago de facturas que debe a los proveedores. La cantidad asciende a más de ocho millones de euros y el alcalde, José Benlloch, se compromete a liquidarlos "en un máximo de dos meses".

El primer edil, que ha comparecido este viernes ante los medios para dar a conocer este asunto, destaca que acabar con este impago es "una prioridad" en estos momentos para el consistorio. Hasta el punto de que reconoce que "es el tema que más le ha afectado emocionalmente de todos" con los que ha tenido que lidiar durante sus 15 años como alcalde. "Estoy tremendamente dolido, porque cuando no pagas, haces daño a gente que cada día ves por la calle", lamenta.

De los más de ocho millones que adeudan, 315.000 euros proceden de expedientes del 2024 y alguna del 2023 con la que "tenían dificultad", y el resto, unos 7,7 millones, corresponden a recibos del 2025. Un gran número de facturas (cientos) que se han amontonado por, además de las "dificultades económicas", por la "falta de personal" en el área de oficina presupuestaria.

Por una parte, Benlloch recuerda que el presupuesto del 2025 no entró en vigor hasta julio, con las limitaciones temporales que ello conlleva; y, por otra, el hecho de quedarse "sin jefatura y sin plaza cubierta" en octubre en ese departamento municipal, lo que les obligó a echar mano de la bolsa de personal de otro ayuntamiento y empleados de otras concejalías para reforzar la oficina presupuestaria.

Voluntarios

De hecho, el alcalde envió hace unos días una circular a la plantilla para pedirles colaboración y ayuda cara a lograr sacar adelante esta situación. Un mensaje que ha desembocado en que haya 14 voluntarios, entre ellos algún policía, que se organizan en turnos de tarde y mañana para contar con más manos con el objetivo de agilizar el pago a los proveedores al haber tanta factura pendiente.

Por ello, adelanta que solo liquiden el presupuesto del año pasado (el 28 de febrero es el día tope), convocará uno o varios plenos extraordinarios para aprobar todas estas relaciones de pago, con el objetivo de que "en dos meses" esté todo solventado.

Plan director del comercio

La otra pata de la intervención del alcalde ha estado centrado en el comercio. La propuesta estratégica es el plan director concebido a medio-largo plazo para "diagnosticar científicamente" al sector y contribuir a hacer frente a las amenazas que tiene. Es un documento que empezaron a poner en marcha a finales del año pasado, que se realiza por primera vez en la ciudad y que permitirá que puedan concurrir en el futuro a líneas de ayudas supramunicipales.

Mientras lo redactan, Benlloch ha recordado que van a implantar "medidas inmediatas de oxígeno y de suero" para ayudar a "abrir las persianas en un momento difícil para el sector". La principal, como ya publicó Mediterráneo, es que este año van a bonificar el 95% del IBI a los comercios y ha anunciado que la próxima semana anunciarán las condiciones para que los negocios puedan beneficiarse.