Jornada festiva

Vila-real se echa a la calle para celebrar un Carnaval lleno de imaginación: los mejores disfraces

La charanga y el pasacalle recorren los viales más céntricos en una tarde marcada por el humor, la música y la creatividad juvenil

Los disfraces más originales del Carnaval de Vila-real

Los disfraces más originales del Carnaval de Vila-real

Los disfraces más originales del Carnaval de Vila-real / Kmy Ros

David Donaire

Vila-real

Vila-real volvió a demostrar este sábado que el Carnaval es sinónimo de participación, imaginación y ganas de fiesta. Desde las 17.30 horas comenzaron a concentrarse los primeros grupos en la playa Bayarri, punto de partida de un pasacalle que, acompañado por la charanga, llenó de ritmo y color las calles hasta su llegada a la avenida Grècia, donde continuó la celebración con la discomóvil.

El ambiente festivo se palpó desde el primer momento, con una alta participación de jóvenes, familias y grupos de amigos que no escatimaron en originalidad. Las comparsas improvisadas fueron una constante a lo largo del recorrido, muchas de ellas perfectamente coordinadas y con atrezo incluido.

Entre los disfraces más llamativos destacaron grupos caracterizados como Minions, superhéroes como Batman, personajes de series como La Casa de Papel, con monos rojos y máscaras incluidas, e incluso un simpático extraterrestre inflable que no pasó desapercibido.

Los disfraces más originales del Carnaval de Vila-real

Los disfraces de Minions son un clásico. / Kmy Ros

Tampoco faltaron los clásicos disfraces de presos y policías, divertidas versiones de toreros y flamencas, guerreras de inspiración nórdica con pieles y detalles medievales o grupos ambientados en estética hawaiana con camisas estampadas y collares de flores.

Los disfraces más originales del Carnaval de Vila-real

Guerreras con inspiración nórdica. / Kmy Ros

La creatividad también se dejó ver en propuestas más elaboradas, como carros decorados simulando vehículos o barras móviles, dinosaurios hinchables que avanzaban entre el público y familias que apostaron por temáticas conjuntas, con bebés incluidos en la fiesta a bordo de carritos decorados para la ocasión.

La presencia de niños fue especialmente destacada, con pequeñas princesas, vaqueros, personajes de animación y disfraces coloridos que aportaron un toque entrañable a la jornada. Mientras tanto, los grupos de jóvenes convirtieron el desfile en una auténtica fiesta itinerante, coreando canciones al paso de la xaranga, posando para las fotografías y animando cada tramo del recorrido.

Los disfraces más originales del Carnaval de Vila-real

Hasta un 'extraterrestre' ha asistido al Carnaval. / Kmy Ros

La música en directo marcó el ritmo de un pasacalle que avanzó entre risas, bailes y constantes paradas para saludar y fotografiarse. La implicación del público, tanto de quienes desfilaban como de quienes observaban desde las aceras, confirmó el éxito de una cita que volvió a consolidarse como uno de los actos más esperados del calendario festivo local.

