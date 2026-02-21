Jornada festiva
Vila-real se echa a la calle para celebrar un Carnaval lleno de imaginación: los mejores disfraces
La charanga y el pasacalle recorren los viales más céntricos en una tarde marcada por el humor, la música y la creatividad juvenil
Vila-real volvió a demostrar este sábado que el Carnaval es sinónimo de participación, imaginación y ganas de fiesta. Desde las 17.30 horas comenzaron a concentrarse los primeros grupos en la playa Bayarri, punto de partida de un pasacalle que, acompañado por la charanga, llenó de ritmo y color las calles hasta su llegada a la avenida Grècia, donde continuó la celebración con la discomóvil.
El ambiente festivo se palpó desde el primer momento, con una alta participación de jóvenes, familias y grupos de amigos que no escatimaron en originalidad. Las comparsas improvisadas fueron una constante a lo largo del recorrido, muchas de ellas perfectamente coordinadas y con atrezo incluido.
Entre los disfraces más llamativos destacaron grupos caracterizados como Minions, superhéroes como Batman, personajes de series como La Casa de Papel, con monos rojos y máscaras incluidas, e incluso un simpático extraterrestre inflable que no pasó desapercibido.
Tampoco faltaron los clásicos disfraces de presos y policías, divertidas versiones de toreros y flamencas, guerreras de inspiración nórdica con pieles y detalles medievales o grupos ambientados en estética hawaiana con camisas estampadas y collares de flores.
La creatividad también se dejó ver en propuestas más elaboradas, como carros decorados simulando vehículos o barras móviles, dinosaurios hinchables que avanzaban entre el público y familias que apostaron por temáticas conjuntas, con bebés incluidos en la fiesta a bordo de carritos decorados para la ocasión.
La presencia de niños fue especialmente destacada, con pequeñas princesas, vaqueros, personajes de animación y disfraces coloridos que aportaron un toque entrañable a la jornada. Mientras tanto, los grupos de jóvenes convirtieron el desfile en una auténtica fiesta itinerante, coreando canciones al paso de la xaranga, posando para las fotografías y animando cada tramo del recorrido.
La música en directo marcó el ritmo de un pasacalle que avanzó entre risas, bailes y constantes paradas para saludar y fotografiarse. La implicación del público, tanto de quienes desfilaban como de quienes observaban desde las aceras, confirmó el éxito de una cita que volvió a consolidarse como uno de los actos más esperados del calendario festivo local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre de 57 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro de Castelló
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
- Abdelkader B., en los juzgados de Vila-real para declarar por el doble crimen de Xilxes
- Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
- Una influencer de Castellón abre el debate tras pagar 900 euros en el restaurante DiverXO: 'Sinceramente...
- Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que 'no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul
- Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista
- Dos menores atropellados en un paso de peatones en Nules