Percusión por las calles
Vila-real late al ritmo del tambor en su XV Tamborada con Pepe Reina como protagonista
El exportero del Villarreal CF y entrenador de la cantera 'grogueta' realiza este año el toque de honor
Vila-real vibró este sábado con la celebración de la XV Tamborada, organizada por la Agrupación Cultural de Bombos y Tambores local, en una cita que volvió a convertir el centro de la ciudad en un escenario de sonido, tradición y emoción cofrade.
El acto arrancó en el jardín de Jaume I, punto de encuentro de los grupos participantes, que iniciaron allí el recorrido hasta la plaza del Ayuntamiento, donde tuvo lugar la presentación oficial de las agrupaciones asistentes y las diferentes exhibiciones. El estruendo acompasado de bombos y tambores marcó el paso de una comitiva que fue arropada por numeroso público durante todo el trayecto.
El momento más esperado lo protagonizó el invitado de honor, Pepe Reina, exjugador del Villarreal CF y entrenador en la cantera grogueta, que fue el encargado de realizar el toque de honor. Su participación despertó una gran expectación y se sumó así a una tradición que cada año distingue a una personalidad vinculada a la ciudad o al ámbito social y cultural.
Ya en la plaza Major, las distintas agrupaciones fueron presentadas una a una antes de ofrecer sus exhibiciones, en las que demostraron coordinación, potencia y puesta en escena. La tamborada volvió a poner de relieve el arraigo de esta tradición en Vila-real y su capacidad para reunir a colectivos llegados de diferentes localidades en torno a la música procesional.
Este domingo, exhibición en Castelló
La agenda tamboril continuará este domingo en la capital de la Plana con la XXII Exhibición del Tambor y el Bombo, organizada por la Secció Interna de Tambors i Bombos CSMM en Castelló. El punto de encuentro será la plaza Mayor a las 17.45 horas, donde se recibirá a todas las cofradías y asociaciones participantes antes de iniciar, a las 18.00 horas, el toque provincial al unísono.
El recorrido discurrirá por las calles Enmedio, Falcó y Asensi hasta finalizar en la plaza Fadrell, donde se pronunciarán unas palabras de bienvenida y se reanudará el toque provincial. Posteriormente, cada grupo participante ofrecerá su propia exhibición, en una nueva jornada que volverá a poner en valor la fuerza colectiva del tambor y el bombo en la provincia.
