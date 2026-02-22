Benlloch, sobre el retraso del centro de salud de Torrehermosa en Vila-real: "No es una prioridad para el Consell, es otro engaño"

El alcalde de Vila-real, José Benlloch (PSPV), ha cargado con dureza contra la Generalitat (gobernada por el PP) por el retraso que arrastra el proyecto del centro de salud de Torrehermosa, ya que asegura que la iniciativa “no es una prioridad para ellos” y que la situación responde a “otro engaño más”.

Así lo ha manifestado al ser preguntado por la información publicada esta semana por Mediterráneo sobre la demora en la redacción del proyecto, adjudicado hace ahora un año por la Conselleria de Sanitat. “Estamos viviendo una campaña de bulos y desprecio del PP”, afirma el primer edil, a la vez que lamenta que "no dan respuesta a los problemas de la gente y están todos los días poniendo palos a las ruedas".

"El centro de salud es otro engaño. Es una mentira y una película. A mí también me han engañado", recalca.

Cierre en 2016 del consultorio de Torrehermosa

Benlloch es especialmente contundente al valorar la evolución del expediente administrativo. “El problema es que no es una prioridad para ellos. Si no sale adelante, intentarán mentir todo lo que puedan”, señala. El alcalde recuerda que el consultorio fue cerrado en 2016 durante el anterior gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) y admite que aquella decisión fue un error: “Me arrepiento mucho de haberme fiado en aquel momento. Nos pidieron que lo cerráramos, hiciéramos la reestructuración y lo reabriéramos en condiciones”.

No obstante, defiende que el Ayuntamiento ha cumplido con su parte “con mucho esfuerzo”, facilitando la cesión del edificio de la antigua Biblioteca de Solades —que pertenecía al Ministerio— para que pudiera destinarse a uso sanitario. “Hemos hecho más de lo que nos tocaba”, insiste.

Cabe recordar que la redacción del proyecto fue adjudicada en febrero de 2025 por 94.985 euros y que, según fuentes de Sanitat, el proyecto básico ya está presentado y revisado, encontrándose actualmente en fase de redacción el proyecto de ejecución. Desde la Conselleria justifican el retraso por las “exigencias necesarias” para su aprobación.

Sin embargo, Benlloch cuestiona que el Consell, el gobierno de la “simplificación administrativa”, necesite “tres años para hacer unos planos de algo que ya está hecho”, en alusión al edificio ya existente.

Moción y recogida de firmas

El grupo municipal socialista presentará una moción en el pleno del próximo jueves 26 para exigir mayor celeridad en la tramitación del centro sanitario.

Además, el alcalde anuncia que, si la situación no se desbloquea, impulsará una campaña de recogida de firmas que él mismo liderará para reclamar al Consell que priorice la actuación. “El centro de salud del centro es una necesidad para Vila-real y no podemos permitir que nos tomen el pelo”, concluye.