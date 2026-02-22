El PP de Vila-real lamenta que el gobierno de Benlloch "asfixia" a autónomos y pymes al deber ocho millones a proveedores

“El caos en la gestión de Benlloch ha dejado el Ayuntamiento de Vila-real al borde del colapso”. Así se ha manifestado el portavoz del PP local, Adrián Casabó, tras conocer que el Ayuntamiento adeuda más de 8 millones en facturas a proveedores, “lo que es una auténtica barbaridad”.

Según Casabó, “el gobierno de PSOE y Compromís está asfixiando a aquellos autónomos y pequeñas empresas que presentan servicios en la ciudad, que viven una situación límite”. Desde el PP “venimos denunciando está situación desde hace tiempo” y ahora el alcalde se ha visto obligado a decir públicamente por fin esa vergonzosa cifra de lo que adeuda a los proveedores”, algo por lo que el portavoz popular ya preguntó en el último pleno sin obtener respuesta.

"Caos absoluto en la gestión de personal"

Según el líder vila-realense del PP, “la caótica gestión del personal ha provocado que los departamentos municipales estén prácticamente desmantelados. Es una vergüenza que un Ayuntamiento como el de Vila-real tenga que recurrir a ‘voluntarios’ para llevar a cabo la gestión del día a día”.

“La situación es insostenible y es responsabilidad de quien ha hecho y deshecho a su antojo durante 15 años al frente del ayuntamiento. Benlloch ha recaudado más que nunca de todos los vila-realenses en 2025 y en cambio adeuda más de 8 millones a proveedores. Es urgente un cambio que devuelva a Vila-real a la senda de la estabilidad”, ha concluido Casabó.