"Caos en la gestión"
El PP de Vila-real lamenta que el gobierno de Benlloch "asfixia" a autónomos y pymes al deber ocho millones a proveedores
"Es una vergüenza que el gobierno que más recauda de toda la historia de Vila-real deba más de 8 millones a proveedores", afirma el portavoz popular, Adrián Casabó
“El caos en la gestión de Benlloch ha dejado el Ayuntamiento de Vila-real al borde del colapso”. Así se ha manifestado el portavoz del PP local, Adrián Casabó, tras conocer que el Ayuntamiento adeuda más de 8 millones en facturas a proveedores, “lo que es una auténtica barbaridad”.
Según Casabó, “el gobierno de PSOE y Compromís está asfixiando a aquellos autónomos y pequeñas empresas que presentan servicios en la ciudad, que viven una situación límite”. Desde el PP “venimos denunciando está situación desde hace tiempo” y ahora el alcalde se ha visto obligado a decir públicamente por fin esa vergonzosa cifra de lo que adeuda a los proveedores”, algo por lo que el portavoz popular ya preguntó en el último pleno sin obtener respuesta.
"Caos absoluto en la gestión de personal"
Según el líder vila-realense del PP, “la caótica gestión del personal ha provocado que los departamentos municipales estén prácticamente desmantelados. Es una vergüenza que un Ayuntamiento como el de Vila-real tenga que recurrir a ‘voluntarios’ para llevar a cabo la gestión del día a día”.
“La situación es insostenible y es responsabilidad de quien ha hecho y deshecho a su antojo durante 15 años al frente del ayuntamiento. Benlloch ha recaudado más que nunca de todos los vila-realenses en 2025 y en cambio adeuda más de 8 millones a proveedores. Es urgente un cambio que devuelva a Vila-real a la senda de la estabilidad”, ha concluido Casabó.
- Abusos sexuales a menores en l'Alcora: 'Nos tocaba y nos masturbaba por debajo de la ropa
- Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista
- Todos los conciertos de las fiestas patronales de este 2026 en Vila-real
- Muere un participante en plena Marxa Senderista de Cervera del Maestre
- Uno de los alcaldes más famosos de España visita una de las empresas del grupo Pamesa
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Los bomberos actúan en un accidente de tráfico con dos personas atrapadas en Betxí
- Galería de imágenes: Xilxes despide a María José y Noemí