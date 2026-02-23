Benlloch asegura que el presupuesto de Vila-real de este 2026 estará aprobado "antes del 10 de marzo"

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, asegura que el presupuesto municipal de este 2026 estará aprobado "antes del 10 de marzo".

El primer edil explica que, a diferencia de otros municipios como Almassora o Burriana (en ambos el PP gobierna en minoría tras romper sus respectivos pactos con Vox), donde "la dificultad o inestabilidad política" que sufren esos dos consistorios les ha impedido aprobar las cuentas hasta la fecha, en Vila-real no tienen ese problema (el PSOE gobierna en coalición con Compromís), pero se han encontrado que a las continuadas "dificultades económicas" ahora se ha sumado otro hándicap.

Se trata de los ocho millones de euros que el Ayuntamiento debe a proveedores, un impago que Benlloch promete liquidar "en un máximo de dos meses".

Ante este contratiempo, el munícipe explica que "todo no se puede hacer" y que ahora mismo la "prioridad" es pagar antes a todos los proveedores.

Tras las críticas de la oposición sobre que no han ejecutado ninguna de las inversiones previstas, el alcalde recuerda que el presupuesto del 2025 lo aprobaron en julio y que las inversiones "requieren proyectos y personal que las gestione", por lo que deja claro que retomarán la apuesta por esas inversiones que no han podido impulsar hasta ahora.