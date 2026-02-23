Vila-real abandera en Europa y Suramérica el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo

Vila-real ha reforzado su posición como referente en innovación pedagógica al abanderar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, con la celebración de la segunda edición de las Jornadas Educativas sobre IA generativa, una iniciativa impulsada por el Departamento de Educación del Ayuntamiento, junto al colegio Fundación Flors, la UNED y la Asociación de Inspectoras e Inspectores para una nueva educación (Insnovae).

El encuentro no solo ha consolidado a Vila-real como polo y referente en innovación, sino que ha superado todas las previsiones de alcance. Y es que, fueron un total de 212 los docentes que participaron en las jornadas, 70 de manera presencial y 142 en la modalidad online, procedentes en este último caso de diferentes países de Europa y Suramérica. De esta forma, la dimensión internacional del evento confirma el liderazgo de la ciudad en la reflexión y aplicación práctica de la IA en las aulas.

Coordinadas por el jefe de estudios de Fundación Flors, Ernest Boixader, las jornadas se han erigido en un espacio de intercambio, aprendizaje y debate crítico. De hecho, una de las ideas que ha marcado el tono del encuentro es que la inteligencia artificial "no es el futuro, es el presente que debemos aprender a integrar con criterio y ética”, aseguraron de forma reiterada los ponentes en las actividades programadas.

Ponencias magistrales

Las ponencias magistrales, celebradas en el salón de actos de la UNED en Vila-real, abordaron el fenómeno desde una perspectiva técnica, emocional y normativa. Ramón Besonías puso el acento en los bloqueos internos del profesorado, señalando que el principal obstáculo no es tecnológico, sino emocional: el miedo o la desconfianza ante el cambio. Abogó por un “desbloqueo emocional” que permita integrar la IA de manera transformadora.

Las ponencias magistrales de las jornada sobre IA en educación han tenido lugar en el salón de actos de la sede e la UNED en Vila-real. / Mediterráneo

Por su parte, María del Mar Sánchez analizó cómo herramientas como ChatGPT ya están presentes en las aulas para personalizar el aprendizaje y atender a la diversidad. Además, proyectó escenarios a cinco años vista con tendencias como la IA multimodal o los gemelos digitales, subrayando que la tecnología está redefiniendo el rol docente y enriqueciendo los procesos de evaluación.

El marco legal centró otra de las sesiones clave. Susana Sorribes y José Manuel Francés desgranaron la normativa europea y el papel de la Agencia Española de Supervisión de la IA, aclarando responsabilidades y límites. Ambos coincidieron en que la aplicación ética de estas herramientas representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo y motivador.

Las prácticas

La vertiente práctica tuvo especial protagonismo el sábado, cuando el aulario de Fundación Flors se transformó en un auténtico laboratorio de innovación. Talleres sobre prompting y asistentes personalizados, desarrollo de aplicaciones educativas mediante lenguaje natural -la novedosa propuesta de vibe coding-, creación audiovisual con IA o análisis de dilemas éticos como el IAgiarismo y el sesgo algorítmico dotaron a los asistentes de herramientas concretas para el aula.

El éxito de participación y la valoración “excelente” por parte de la comunidad docente evidencian que Vila-real no solo impulsa el debate, sino que lidera la implementación responsable de la IA en educación. La ciudad, reconocida como Ciudad Educadora y Ciudad de la Ciencia y la Innovación, ya trabaja en una tercera edición que consolide este foro internacional y reafirme su papel como estandarte del cambio educativo en la era digital.