CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL

La descoordinación entre áreas, una de las causas del bloqueo del Vilabici de Vila-real

La puesta en marcha definitiva del servicio está más cerca, aunque todavía no hay fecha establecida para ello

Las estaciones base del Vilabici, como la ubuicada en el paraje del Termet (en la imagen) ya están instaladas para la pusta en marcha del servicio.

Las estaciones base del Vilabici, como la ubuicada en el paraje del Termet (en la imagen) ya están instaladas para la pusta en marcha del servicio. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Josep Carda

Vila-real

La descoordinación entre los diferentes departamentos municipales ha sido una de las causas del retraso y posterior bloqueo en la puesta en marcha del Vilabici, el servicio de préstamo de bicicletas impulsado por el Ayuntamiento de Vila-real que se licitó en octubre del 2021 y se adjudicó en abril del 2022, aunque el contrato no se formalizó hasta dos meses después.

Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado la comisión informativa especial que se constituyó, con el voto unánime de todos los grupos con representación municipal, en diciembre del 2023, con el objetivo de dilucidar las causas de la problemática en la puesta en servicio del Vilabici y las posibles responsabilidades políticas o técnicas que han dilatado el procedimiento relacionado con esta iniciativa que, a día de hoy, aún no tiene una fecha establecida de entrada en funcionamiento, pese a que las bases a las que irán ancladas las bicicletas ya se han instalado en los espacios que se determinaron desde el Ayuntamiento.

Pleno ordinario

El documento en cuestión llega al pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que tiene lugar este jueves y que, previsiblemente, se aprobará por unanimidad, al tratarse de unas conclusiones consensuadas por los ediles del PSPV-PSOE, PP, Compromís y Vox que han participado en esta comisión informativa especial, cuyas sesiones se han desarrollado desde enero del 2024 a noviembre del 2025.

¿Por qué nunca se puso en marcha el Vilabici tras adjudicarse hace casi tres años? Señalan a tres responsables en Vila-real

De esta forma, queda acreditado que hubo "desajustes y descoordinación entre diversos departamentos municipales implicados, a veces debido al tamaño del municipio y en otras ocasiones por la sobrecarga de tareas o la deslocalización de cada área". Y, añaden: "La falta de protocolos homogéneos y la dificultad para compartir información entre unidades ha afectado a la coherencia de las actuaciones"

TEMAS
