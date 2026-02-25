CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL
La descoordinación entre áreas, una de las causas del bloqueo del Vilabici de Vila-real
La puesta en marcha definitiva del servicio está más cerca, aunque todavía no hay fecha establecida para ello
La descoordinación entre los diferentes departamentos municipales ha sido una de las causas del retraso y posterior bloqueo en la puesta en marcha del Vilabici, el servicio de préstamo de bicicletas impulsado por el Ayuntamiento de Vila-real que se licitó en octubre del 2021 y se adjudicó en abril del 2022, aunque el contrato no se formalizó hasta dos meses después.
Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado la comisión informativa especial que se constituyó, con el voto unánime de todos los grupos con representación municipal, en diciembre del 2023, con el objetivo de dilucidar las causas de la problemática en la puesta en servicio del Vilabici y las posibles responsabilidades políticas o técnicas que han dilatado el procedimiento relacionado con esta iniciativa que, a día de hoy, aún no tiene una fecha establecida de entrada en funcionamiento, pese a que las bases a las que irán ancladas las bicicletas ya se han instalado en los espacios que se determinaron desde el Ayuntamiento.
Pleno ordinario
El documento en cuestión llega al pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que tiene lugar este jueves y que, previsiblemente, se aprobará por unanimidad, al tratarse de unas conclusiones consensuadas por los ediles del PSPV-PSOE, PP, Compromís y Vox que han participado en esta comisión informativa especial, cuyas sesiones se han desarrollado desde enero del 2024 a noviembre del 2025.
¿Por qué nunca se puso en marcha el Vilabici tras adjudicarse hace casi tres años? Señalan a tres responsables en Vila-real
De esta forma, queda acreditado que hubo "desajustes y descoordinación entre diversos departamentos municipales implicados, a veces debido al tamaño del municipio y en otras ocasiones por la sobrecarga de tareas o la deslocalización de cada área". Y, añaden: "La falta de protocolos homogéneos y la dificultad para compartir información entre unidades ha afectado a la coherencia de las actuaciones"
- Una gran redada policial sorprende en la avenida Pío XII de Vila-real
- Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
- La niebla causa el caos en la AP-7 en Castellón: varios accidentes colapsan la vía
- Crimen machista de Benicàssim: el asesino de Ana se escuda en una supuesta deuda de 90.000 euros para justificar haberla matado a sangre fría
- Los 60 mejores restaurantes de Castellón según la Guía Macarfi: Esto cuesta comer en ellos
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»