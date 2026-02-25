FORMACIÓN POLICIAL
La Guardia Civil enseña en Vila-real lo que más dudas genera en las policías locales: el papeleo sobre las armas
Más de 100 agentes de la Comunitat Valenciana se forman en este nuevo y exitoso curso programado por la Escuela de Formación de la Policía Local de la ciudad
La Policía Local de Vila-real, a través de la Escuela de Formación del cuerpo municipal de seguridad (Efopol), ha celebrado hoy por primera vez la jornada formativa Aspectos prácticos en la gestión de armamento en la Policía Local, una iniciativa que reúne a más de 100 agentes procedentes de diferentes municipios valencianos y ha sido impartida por dos especialistas de la Guardia Civil.
La jornada, que agotó las plazas en pocas horas, ha tenido como objetivo profundizar en la gestión administrativa y burocrática relacionada con el armamento y la cartuchería que utilizan los cuerpos de Policía Local, tanto en el ámbito profesional como particular. Entre los contenidos abordados se han incluido cuestiones como la licencia A y sus equivalencias, la documentación y guías de pertenencia, la revista de armas, la solicitud y ampliación de cartuchería, el depósito y traslado de armas, las prácticas de tiro reglamentarias y voluntarias, así como diversa normativa, entre otros.
Punto de encuentro
El edil de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín, ha destacado que “Vila-real, se erige, una vez más, como punto de encuentro para la formación especializada de policías locales en el ámbito autonómico. Apostar por la formación continua es apostar por una policía más preparada, más garantista y con mayor seguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones”. “Tener una policía formada les da más seguridad y esa seguridad también se traslada a su tarea en la calle hacia la ciudadanía”, ha afirmado el concejal.
Por su parte, el intendente de la Policía Local y responsable de Efopol, Ramón Martínez, ha subrayado que “esta es la primera vez que organizamos una jornada específica centrada en la gestión administrativa del armamento, un ámbito que genera muchas dudas en el día a día de los cuerpos policiales. La gran respuesta de asistencia confirma la necesidad de este tipo de acciones formativas prácticas y especializadas”.
Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la acogida de la iniciativa, que refuerza el papel de Efopol como espacio de referencia en la formación policial y consolida Vila-real como sede de encuentros técnicos y profesionales en materia de seguridad pública.
