DINS EL MARC DEL FONS VALENCIÀ
Nou full de ruta de solidaritat: Vila-real participa en el procés que definirà les prioritats 2026
El regidor Marín incideix en que la "Vila-real del segle XXI" es fonamenta en valors com la sostenibilitat, la innovació, les oportunitats, la solidaritat i la inclusivitat
L’Ajuntament de Vila-real ha participat en la sessió de treball per a l’elaboració del nou Marc d’Acció Estratègica 2026 del Fons Valencià per la Solidaritat, amb l’assistència del regidor de Solidaritat, Cooperació i Integració, Toni Marín. La reunió forma part del procés participatiu impulsat pel Fons Valencià després de la finalització i avaluació del seu anterior pla estratègic (2019-2022), amb l’objectiu de definir les noves línies d’acció i prioritats de futur de l’entitat per al període 2026.
El nou Marc d’Acció Estratègica aposta per un model més flexible i adaptatiu, capaç de respondre als canvis socials, econòmics i globals, i reforçar el paper dels ajuntaments en àmbits com la cooperació al desenvolupament, l’educació per a la ciutadania global, l’acció humanitària i l’enfortiment institucional. Durant la sessió, s’han abordat diferents aspectes clau del diagnòstic organitzacional, amb la participació de representants polítics, equips tècnics i altres actors vinculats a l’entitat.
Definició d'objectius
El procés inclou diferents eines d’anàlisi estratègica, així com la definició d’objectius, indicadors i un Quadre de Comandament Integral que permetrà fer seguiment i avaluació de les accions. Marín destaca “la importància de continuar treballant des del municipalisme per una cooperació transformadora, coordinada i eficient, que contribuïsca a l’erradicació de la pobresa i la igualtat d’oportunitats”.
"Cal incidir en la importància de continuar treballant des del municipalisme per una cooperació transformadora, coordinada i eficient, que contribuïsca a l’erradicació de la pobresa i la igualtat d’oportunitats”.
En aquest sentit, el regidor incideix en que "la Vila-real del segle XXI sempre hem dit que descansa en cinc valors: la sostenibilitat, la innovació, les oportunitats, la solidaritat i la inclusivitat. Així, el treball que realitzem al Fons ens ajuda a reforçar què volem que siga la nostra ciutat i la imatge que projectem d’ella més enllà de les nostres fronteres”.
Amb aquesta participació, "Vila-real posa de manifest el seu compromís amb la solidaritat internacional i amb el treball en xarxa amb la resta d’entitats locals valencianes per avançar cap a un desenvolupament més just i sostenible", afig Msrín.
