Vila-real relanza el Mercat Central y cubre 10 de los 12 puestos de venta

Tras varios procesos de concurso público, en gran parte infructuosos, el Ayuntamiento de Vila-real ha conseguido adjudicar varios de los puestos de venta del Mercat Central. Permanecían cerrados desde hace meses, e incluso años, después de que los anteriores comerciantes que se hacían cargo de estas paradas se jubilaran o cesaran en la actividad que mantenían en este recinto comercial. Un espacio que, en el ultimo año, ha sido objeto de mejoras, como la renovación de accesos o la incorporación de taquillas refrigeradas.

Una de las nuevas concesiones es un puesto de frutos secos. / Gabriel Utiel

En concreto, tras la nueva licitación, el Mercat Central de Vila-real consigue ocupar 10 de las 12 paradas de venta de diferentes productos. Unos puestos a los que se suma el del bar, que ya lleva meses con los nuevos gestores.

Nuevas concesiones

Entre las nuevas concesiones destaca la de verdulería y frutería que, hasta ahora, había quedado desierta en los diferentes concursos convocados. En esta ocasión, el adjudicatario es el integrante de una familia que ya vende mayoritariamente sus propios productos agrícolas en el mercado ambulante que se realiza cada sábado en la calle Cardenal Tarancón y también en el de productos de proximidad de los jueves, en la plaza Major.

Uno de los puestos de pescado con los que cuenta el Mercat Central. / Gabriel Utiel

Del mismo modo, han concedido también un puesto dedicado a la venta de frutos secos y otros de productos variados. Por contra, quedó desierta la parada del mercado que antes ocupaba una carnicería, de 10,60 metros cuadrados de superficie, así como otro espacio con una superficie de 12,6 metros cuadrados en el que pueden ofrecerse todo tipo de artículos alimenticios de diversa índole.

Las nuevas adjudicaciones tienen su fecha de caducidad en enero del 2035 y, por ellas, los licitadores presentaron ofertas económicas que van de los 200 a los 311 euros mensuales como canon por la explotación de los puestos.

Los horarios

Por otra parte, en el pliego del concurso público convocado por el consistorio para ocupar las paradas del céntrico recinto mercantil vila-realense, se establece que el horario general del Mercat Central es de 6.30 a 22.00 horas. Se trata, en realidad, de un horario teórico que, en la práctica, no se lleva a cabo. Y es que, en la misma cláusula matizan: «No obstante, se establece un horario de obligado cumplimiento para todos los puestos, que se fija entre las 8.00 y las 13.30 horas de martes a sábado, siendo opcional la apertura durante el resto de jornada o días».

Teniendo en cuenta estas premisas, el hecho es que el horario de apertura y cierre de este espacio municipal continúa siendo el principal caballo de batalla de un mercado que, en las últimas décadas, ha pasado de ser un referente en la comarca a mantener una lucha continuada por su supervivencia. Y es que, los propios comerciantes son quienes, en su totalidad o práctica totalidad, hasta el momento, apuestan por mantener abiertas sus paradas de venta únicamente en horario matinal.