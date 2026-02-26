Montañas de residuos junto a la AP-7 en Castellón: así es el macrovertedero ilegal

Miles de kilos de todo tipo de residuos sólidos, tanto de carácter particular como procedentes de trabajos realizados, al parecer, incluso por empresas. Esto es lo que ahora mismo está retirando la empresa contratada por el Ayuntamiento de Vila-real para eliminar el que, muy probablemente, es el mayor vertedero ilegal localizado en el término municipal.

En concreto, el coste de la retirada de toda la basura acumulada en el espacio de titularidad municipal en el que ahora se actúa se eleva a un total de 71.661 euros. Una cantidad económica que se asume desde el consistorio, con cargo a las arcas municipales, y que supone un desembolso económico importante que, como consecuencia de estos comportamientos incívocos, no puede destinarse a otros proyectos.

Fotogalería I Las imágenes del macrovertedero junto a la AP-7 en Vila-real / Josep Carda

Y es que el Ayuntamiento se ha visto obligado a actuar de urgencia, después de recibir una comunicación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en la que se alertaba de la “imperiosa” necesidad de retirar los residuos, como se explica en el documento de la licitación, “a la vista del peligro para la seguridad de las personas y la salubridad pública, puesta de manifiesto en el escrito del Seprona de fecha 13 de enero del 2026”.

La parcela en cuestión, con una superficie de 6.633 metros cuadrados, forma parte de una vía de comunicación de dominio público, de titularidad municipal, ubicada en la partida rural de Cap de Terme, muy próxima al extremo oeste del término municipal de les Alqueries, y que discurre a lo largo de unos 200 metros junto a la autopista AP-7, entre la carretera CV-222, que une Burriana con Betxí, y el cauce del río Sec.

También hay parcelas particulares afectadas

Aun así, y según confirman a Mediterráneo fuentes del consistorio, también existen parcelas de propiedad particular afectadas por este tipo de vertidos junto al solar munuicipal que, del mismo modo, tendrán que asumir su limpieza, ante el requerimiento del Seprona.

Como ha podido comprobar in situ este periódico, en la zona se acumulan montañas de todo tipo de restos, desde los procedentes de las limpiezas de viviendas a los que se derivan de obras, probablemente ilegales, en casas y pisos, así como colchones, muebles, electrodomésticos, maderas viejas, escombros o materiales más sensibles, como placas de poliestireno expandido utilizadas habitualmente para aislamiento de viviendas.

Como pubricó este rotativo el pasado 8 de febrero, en los últimos meses se está produciendo un importante repunte de los vertidos incontrolados en varios municipios de la provincia de Castellón. Especialmente sangrante es lo que sucede en el área que incluye los 46 municipios que tratan sus residuos en la planta de Reciplasa, ubicada en Onda. Un crecimiento de basureros ilegales que, como apuntan desde diferentes consistorios, tiene su origen en la picarecsa de particulares y empresas para evitar el pago de un servicio especializado de retirada de todo tipo de restos.