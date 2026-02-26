Vila-real exige a la Conselleria informe sobre el centro de salud Torrehermosa tras retrasos en la redacción del proyecto

Vila-real requerirá a la Conselleria de Sanitat un informe sobre el momento en el que se encuentra el expediente relativo a la habilitación del edificio de la antigua Biblioteca Central de la calle Solades, para convertirlo en el centro de salud Torrehermosa.

Este es uno de los puntos que se incluyen en la moción aprobada por mayoría en el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, que la corporación municipal ha celebrado este jueves. En concreto, la propuesta presentada por el PSPV-PSOE ha salido adelante con los votos de los socialistas, Compromís y los concejales no adscritos Manu Rubert y Dora Saura. Por su parte, Vox se ha abstenido, mientras que el PP ha votado en contra.

Además, la moción exige a la Generalitat que declare la urgencia de una intervención que permitirá recuperar la atención primaria en la zona centro, transcurrida una década desde que se suprimiera el servicio. El objetivo es que no se dilate en el tiempo el inicio y la puesta en marcha del recinto sanitario.

Los acuerdos de la moción sobre el centro de salud Torrehermosa Estos son los acuerdos que se incluyen en la moción presentada por el PSPV-PSO para instar a la Generalitat a declarar como "urgente" el proyecto del centro de salud Torrehermosa. Primero.- Instar a la Generalitat Valenciana y, en particular, a la Conselleria competente en materia de sanidad, a declarar de urgencia el expediente administrativo relativo a la ejecución del centro de salud Torrehermosa. Segundo.- Solicitar el inicio inmediato de las obras del centro de salud Torrehermosa, una vez declarada la urgencia del expediente, así como el establecimiento de un calendario claro, concreto y vinculante. Tercero.- Requerir la consignación presupuestaria suficiente y prioritaria para garantizar la ejecución completa del proyecto, ncluyendo las obras, las instalaciones y el equipamiento necesario. Cuarto.- Solicitar, mientras no entre en funcionamiento el nuevo centro de salud, la adopción de medidas provisionales de refuerzo asistencial en los actuales centros de salud de Vila-real. Quinto.- Solicitar a la Generalitat Valenciana la remisión al Ayuntamiento de Vila-real de un informe detallado sobre el estado del expediente, los plazos previstos y las actuaciones pendientes, en un plazo máximo de 30 días hábiles. Sexto.- Dar traslado de la presente moción al president de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria competente en materia de sanidad y a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes.

Y es que, como avanzó Mediterráneo el pasado 19 de febrero y confirmaron fuentes autonómicas, la redacción del plan de actuación está sufriendo un retraso “motivado por las exigencias necesarias que requiere el proyecto para otorgar su aprobación". Un hecho que repercute también en que la intervención se demore y, por tanto, no haya una fecha decidida para licitar una obra para la que se inició la fase administrativa en noviembre del 2023, fecha en la que se sacó a concurso la redacción de los proyectos para las obras de reforma y mejora de eficiencia energética del edificio que ocupó durante décadas la biblioteca de la ciudad y también fue la sede de la Escuela de Personas Adultas (EPA).

Tira y afloja entre el PP y el PSPV

El debate de la propuesta se ha convertido en un tira y afloja sobre lo realizado al respecto, tanto desde el anterior gobierno autonómico progresista del Botànic como desde el ejecutivo actual del PP y de PP y Vox en el inicio de la legislatura.

En este sentido, el portavoz popular, Adrián Casabó, ha asegurado que ya ha concluido la redacción provisional de la actuación a realizar “y está a punto de acabarse la redacción definitiva”. Y ha añadido que “no tengo ninguna duda de que será un Gobierno del PP el que comenzará estas obras”.

Un anuncio, el de la redacción del plan, del que el alcalde, José Benlloch, ha asegurado que “resulta lamentable” que el portavoz político de un partido tenga una información directa de la Conselleria, mientras que el consistorio no dispone de ella.

Por su parte, la líder de Vox, Irene Herrero, ha calificado de “teatro” el debate entre socialistas y populares. “Aquí no puede venir nadie a repartir carnets de gestión”, ha dicho Herrero, quien ha acusado a ambas formaciones mayoritarias de “hacer un uso partidista de un proyecto que lleva 10 años de retraso por responsabilidad compartida” del PSOE y del PP.

Y la vicealcaldesa y portavoz de Compromís, Maria Fajardo, ha incidido en el hecho de que la Generalitat reclamó el urgente desmantelamiento de la biblioteca y de la EPA de la calle Solades, “por lo que el Ayuntamiento tuvo que buscar y hacerse cargo de un espacio para la Escuela de Adultos, pese a ser de competencia de la Conselleria de Educación”. Pese a ello, ha añadido, “la cosa está igual”, pese a que se exigió dejar el edificio de la antigua Biblioteca Central “de manera urgente”.