Vila-real insta al Gobierno a aprobar un plan de emergencia para impulsar la cogeneración y defender el sector industrial y cerámico

El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Vila-real, celebrado este jueves, ha dado luz verde a varios acuerdos de interés general en materia de industria, igualdad y gestión de servicios públicos, con un amplio consenso municipal. Así, los partidos que proponían --el equipo de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís, junto al PP-- y los dos ediles no adscritos (Manu Rubert y Dora Saura) han aprobado, por una parte, un texto que insta el Gobierno de España a aprobar en el plazo de un mes un plan de emergencia para impulsar la cogeneración y defender el sector cerámico e industrial, que incluya la modificación de la fórmula de cálculo de la retribución regulada para garantizar la cobertura de costes, la convocatoria de subastas de hasta 1.200 megavatios en el 2026, la prórroga temporal de la retribución para instalaciones que han agotado la vida útil y el impulso presupuestario para la sustitución del gas por biometano, biomasa e hidrógeno

Imagen del pleno o4rdinario celebrado este jueven por la corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

Asimismo, se reclama la presentación de un libro blanco sobre energía e industria, el reconocimiento de los sectores intensivos en calor en el diseño de políticas energéticas, la revisión de los benchmarks del sistema ETS, la compensación de los costes climáticos indirectos, el apoyo europeo a la descarbonización industrial y la defensa del sector cerámico en la política comercial europea con garantías de reciprocidad y salvaguardia.

Declaración por el 8M

Por otra parte, ha salido adelante, con el único voto en contra de Vox, la declaración impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias respecto al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un escrito en el que se propone favorecer la autonomía personal y la construcción de una sociedad igualitaria en derechos, eliminar la brecha de género en el ámbito laboral, continuar impulsando planes locales de igualdad y programas municipales efectivos, reforzar el protagonismo de la mujer en el mundo rural y en los espacios de decisión, mejorar la prevención, detección y atención ante las violencias ejercidas contra las mujeres, y promover la transversalidad de las políticas de igualdad en todas las áreas municipales y en el conjunto de la sociedad, consolidando así un compromiso permanente con la igualdad real de oportunidades.

Además, también se ha aprobado la propuesta presentada por el concejal de Territorio, Emilio Obiol, para ejecutar los trabajos, obras y suministros de los materiales necesarios para la sustitución de los contadores de las captaciones de los pozos de la Bassa del Poble, Pou d'Amorós, Carinyena y Reg Nou. Unas tareas, ha explicado Obiol, que suponen una inversión de cerca de 40.000 euros y que se financia con cargo al canon del agua y permitirán adaptar los sistemas a las exigencias legales respecto medición y control de agua consumida con ficheros “homologados y normalizados”.

También se ha aprobado por unanimidad la propuesta relativa al informe y las recomendaciones de la comisión de investigación respecto al servicio de préstamos de bicicletas Vilabici.