Vila-real tumba el intento de Vox de prohibir el burka y el niqab en dependencias municipales: “No es un problema”

El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha tumbado este jueves la moción presentada por Vox para prohibir el acceso a las dependencias municipales de personas ataviadas con prendas como el burka o el niqab, pese a que la formación liderada en la ciudad por Irene Herrero modificó la redacción inicial de la propuesta para incluir todos aquellos elementos que cubran el rostro, como pueden ser pasamontañas o cascos de motorista.

La corporación ha demorado la votación de la moción de la formación ultraderechista, a tenor de la advertencia formulada por el secretario municipal respecto a las dudas de constitucionalidad que le generaban varios de los puntos incluidos en el documento, Al respecto, desde Vox han decidido retirar esos aspectos que podrían chocar con la Constitución. Finalmente, el PSPV-PSOE, Compromís, y los ediles no adscritos Manu Rubert (exconcejal de Vox) y Dora Saura han votado en contra, de manera que Vox únicamente ha logrado el apoyo del PP.

Y es que, pese a que tanto populares como la formación proponente han defendido que se trataba de crear un protocolo por cuestiones “de seguridad”, socialistas y valencianistas han asegurado que en Vila-real “no existe ningún tipo de problemática” por este asunto. Un resultado muy distinto al adoptado, también este jueves, en el Ayuntamiento de Castelló, donde el equipo de gobierno de PP y Vox ha hecho valer su mayoría para aprobar la prohibición.

Solo un caso, en los últimos tres años

Es más, la edila Sabina Escrig (PSPV-PSOE) ha informado de que “en los últimos tres años, solo se ha dado un caso en la atención de ciudadanos en el ayuntamiento, de manera que se llevó a la persona en cuestión a un espacio con intimidad para requerirle que se identificara. Se negó y, por tanto, no se realizó el trámite por el que había acudido”.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz de Compromís, Maria Fajardo, ha ido más allá y ha afirmado que la propuesta de Vox “no es una cuestión de seguridad, sino de señalamiento a un colectivo en concreto”, en referencia a mujeres musulmanas, con el objetivo de “estigmatizarlo”.

Aun así, Herrero ha incidido en que “es una moción por seguridad y no va contra nadie”. De una forma similar, han defendido los populares su voto afirmativo.

Y el alcalde, José Benlloch, ha decidido intervenir para recalcar que “Vila-real es un ejemplo de convivencia e integración y no hay problemas de este tipo”, por lo que la propuesta de Vox “tiene un carácter únicamente partidista”. Incluso ha hecho referencia a que la Policía Local solo ha levantado acta de una actuación en un colegio de la ciudad, en el 2023, con una persona que iba a recoger a un escolar, que se resolvió a través de un protocolo que tiene la Conselleria de Educación, “de una forma respetuosa”.

Además, el munícipe ha hecho especial mención a que no existe una problemática “real” al respecto, y se ha referido a que otras instituciones, como la Diputación de Castellón o la Generalitat en su conjunto “tampoco cuentan con un protocolo de actuación” de las características que ha propuesto Vox,