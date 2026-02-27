Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FORMACIÓ I TREBALL

Cloenda del Taller d’Ocupació de Vila-real: formació en atenció sociosanitària, forestal i agricultura ecològic

Un total de 30 alumnes s'han format al llarg d'un any i han realitzat les pràctiques al paratge del Termet i a la residèencia de majors Verge de Gràcia

Foto de família dels participants en el taller d'ocupació 2025-2026, la cloenda del qual ha tingut lloc a la BUC.

Foto de família dels participants en el taller d'ocupació 2025-2026, la cloenda del qual ha tingut lloc a la BUC. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

La Biblioteca Universitària del Coenixement (BUC) de Vila-real ha acollit aquest divendres la cloenda del taller d’ocupació del període 2025-2026, en el qual han participat un total de 30 alumnes de les especialitats d’Atenció Sociosanitària, Forestal i Agricultura Ecològica.

Durant un any, l’alumnat ha seguit un complet pla de formació que inclou l’obtenció dels corresponents certificats de professionalitat, així com un període de pràctiques formatives. En aquest sentit, l’alumnat de l’especialitat forestal ha desenvolupat treballs al voltant de l’ermita, mentre que el d’Atenció Sociosanitària ha realitzat les seues pràctiques a la residència de majors Verge de Gràcia de Vila-real.

Lliurament de diplomes

L’acte de cloenda ha consistit en el visionat d’un video com a resum de les activitats que s'han desenvolupat al llar del curs. A continuació, s'han lliurat els diplomes d'aprofitament als i les alumnes, així com un xicotet detall en reconeixement pel seu esforç i dedicació. Per a finalitzar, l'alcalde, José Benlloch, ha tancat l'acte dedicant unes paraules a l'alumnat.

A més, la cita ha inclòs un moment especial amb motiu de la retirada del director del taller, Daniel Mor, a qui s'ha agraït la seua tasca i implicació. L'alcalde Benlloch li ha entregat un volum de la Història de Vila-real.

TEMAS

