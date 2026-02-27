Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mercat medieval de Vila-real tanca les festes fundacionals amb música, joglars i gastronomia

Kmy Ros

Josep Carda

Vila-real

Banderins, parades de venda, música, joglars, desfilades teatralitzades… Són alguns dels elements que, un any més, donen forma des d'aquest divendres al mercat medieval que, d’alguna manera, tanca la programació d’enguany de les festes fundacionals de Vila-real, amb les quals la ciutat commemora el 752é aniversari de la concessió de la Carta Pobla per part del rei Jaume I.

La reina de les festes de 2025, Nadia Alba, i les dames de la seua cort d’honor han sigut les encarregades d’encapçalar, junt amb les autoritats locals, la inauguració oficial d’aquest recinte amb el qual Vila-real viatja set segles arrere, això sí, gaudint de les comoditats actuals. Es tracta d’una de les últimes cites de les representants festives de l’exercici passat, abans de la proclamació de la reina de 2026, Berta Beteta, i les joves de la seua cort d’honor, en el marc d'un acte que tindrà lloc el pròxim 25 d’abril, a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.

Més de 40 espectacles i activitats

Són més de 100 els llocs de venda dels articles més variats que s’han instal·lat, com és habitual en els últims anys, a la plaça i el Raval de Sant Pasqual i els carrers Pere III i Bayarri. A més de les parades comercials, els visitants tenen ocasió de gaudir, fins a aquest diumenge, del voltant de 40 espectacles i activitats, entre les quals no falten els passejos amb cabres, les desfilades de músics, animacions diverses i els característics joglars.

Cartell amb la programació complementària del mercat medieval de Vila-real. / Mediterráneo

Tanmateix, la gastronomia cobra força en aquest mercat medieval de Vila-real, de manera que s’han creat espais de restauració on es poden assaborir bons menjars mentre es viu el teatre itinerant o es gaudeix de la música folk.

També s’ha habilitat un campament medieval, un espai per als més menuts i exposicions històriques, així com una granja d’animals que, com és costum, donen forma a l’apartat més entranyable de la cita.

La Fira Outlet més medieval

D'altra banda, la Plaça Major de Vila-real acull aquest dissabte, de 10.00 a 22.00 hores, i diumenge durant tot el matí, una nova edició de la Fira Outlet del comerç local, organitzar per la Unió de Comerç de Vila-real, (Ucovi) una iniciativa que se celebra de manera simultània al mercat medieval.

La coincidència d’ambdós esdeveniments respon a una estratègia conjunta de dinamització del centre urbà, en la qual el comerç local s’afig a la commemoració històrica impulsada pel consistori, reforçant així la dimensió econòmica de l’esdeveniment. Durant les dos jornades, els establiments participants oferiran importants descomptes en una àmplia varietat de productes, transformant el centre de la ciutat en un gran espai comercial a l’aire lliure.

