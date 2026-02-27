INICIATIVA FORMATIVA
Més de 550 escolars de Vila-real descobreixen dones que són referents amb 'Amb C de Científiques'
L'objectiu de l'activitat és fomentar les vocacions per la ciència, especialment entre les xiquetes
La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-real, encapçalada per vicealcaldessa Maria Fajardo, ha celebrat el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència amb la posada en marxa d’Amb C de Científiques, una nova iniciativa que ha portat a les aules històries de dones científiques amb l’objectiu d’oferir referents que inspiren futures vocacions.
Més de 550 alumnes de 4t de primària, de 14 centres educatius públics i concertats de la ciutat, han participat en aquesta proposta educativa i divulgativa. Totes les sessions han sigut impartides per la contacontes Rosabel Canós, que s’ha desplaçat a cadascun dels centres per a acostar la ciència d’una manera pròxima, emocionant i adaptada a l’edat de l’alumnat.
“A Vila-real hi ha exalumnes dels nostres centres educatius que actualment desenvolupen la seua carrera en àmbits científics en institucions de referència com la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Hospital Universitari de la Vall d'Hebron o el Consell Superior d’Investigaciones Científiques. Necessitem que les nostres xiquetes tinguen referents reals i pròxims que els demostren que elles també poden arribar on es proposen”
Fajardo subratlla la importància de visibilitzar el talent femení i reivindica els noms propis de dones destacades de la ciutat. “A Vila-real hi ha exalumnes dels nostres centres educatius que actualment desenvolupen la seua carrera en àmbits científics en institucions de referència com la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Hospital Universitari de la Vall d'Hebron o el Consell Superior d’Investigaciones Científiques. Necessitem que les nostres xiquetes tinguen referents reals i pròxims que els demostren que elles també poden arribar on es proposen”.
Heroïna dels oceans
En aquesta edició, Rosabel Canós ha captivat l’alumnat amb la història de la primera superheroïna dels oceans: Sylvia Earle, científica valenta i apassionada per la biologia oceànica que ha dedicat la seua vida a estudiar i protegir els mars del planeta.
A través d’una narració plena d’emoció, l’alumnat ha descobert la importància dels oceans per a la vida a la Terra i ha comprés millor com ecosistemes com la posidònia, tan pròxima al nostre entorn, contribueixen a produir oxigen i a mantenir l’equilibri marí.
Amb Amb C de Científiques, l’Ajuntament busca mostrar el seu "compromís amb la igualtat d’oportunitats, la divulgació científica i la promoció de referents femenins que ajuden a trencar estereotips i a construir una societat més justa i igualitària des de l’educació", afig Fajardo.
