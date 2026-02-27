UN LLARG CAMÍ
“El nom és Vila-real”: 20 anys del ple que va reafirmar la identitat de la ciutat amb l'adopció del topònim únic en valencià
L'acord per a iniciar el procediment per a establir la denominació oficial va concloure en gener de 2007, amb la publicació de la decisió municipal al BOE
Aquest divendres, 27 de febrer, es compleixen 20 anys des que el Ple de l’Ajuntament de Vila-real aprovara l’acord d’inici del procediment per a establir el topònim de Vila-real, en valencià, com a denominació única i oficial del municipi. Un acord plenari que va marcar un punt d’inflexió en la defensa de la identitat històrica, lingüística i institucional de la ciutat.
“El 27 de febrer de 2006 el Ple, llavors presidit per Manuel Vilanova, va fer un acte de responsabilitat històrica. No era un simple canvi administratiu; era afirmar amb serenitat i rigor quin és el nom propi de la nostra ciutat i a Vila-real sempre ha hagut consens en defensar la nostra llengua independentment del color polític i és un aspecte del qual ens hem de sentir molt orgullosos”, destaca el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells.
Cortells apunta que, en base a una recerca realitzada pel personal de l’Arxiu Municipal, es conserva un document, Nomenament de sequiers de 1307 (Col·lecció Pergamins Sign. 1), en el qual consten 17 referències al topònim de Vila-real i les 17 són amb la forma Vilareal. “Vila-real no va inventar res el 2006. Va recuperar la coherència amb la seua tradició històrica i amb la seua documentació medieval. El nostre nom ja apareix així en els documents fundacionals”, assenyala el regidor.
Publicació oficial
Cal precisar, no obstant això, que si bé l’inici formal del procediment es va produir en aquesta data de 2006, la denominació de Vila-real no va adquirir caràcter oficial i exclusiu fins a la publicació del decret d’aprovació en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que es va produir el 30 de gener de 2007. El decret està datat l’1 de desembre de 2006, però la seua eficàcia jurídica general es consolida amb la publicació oficial al BOE el 30 de gener de 2007.
“El nom no és només una paraula: és memòria, és història i és futur. És la primera carta de presentació d’una ciutat. I Vila-real, amb el seu nom propi i oficial, projecta coherència, arrelament i autoestima col·lectiva”
D'aquesta manera, serà el pròxim 30 de gener de 2027 quan es compliran estrictament 20 anys des que Vila-real és, a tots els efectes legals, l’única denominació oficial de la ciutat. "Aquest procés va ser fruit d’una voluntat institucional clara i unitària: reforçar la coherència amb la nostra tradició històrica , que es remunta a la Carta Pobla de 1274, i amb la normativa lingüística vigent, així com consolidar l’ús social i administratiu del topònim en la seua forma pròpia en valencià", afig Cortells.
Afirmació de personalitat
La decisió adoptada el 2006 i culminada el 2007 no va ser només un canvi formal, sinó una afirmació de la personalitat col·lectiva de Vila-real, del respecte a la llengua pròpia i de la normalització del nom del poble en tots els àmbits administratius, jurídics i institucionals. “Hui ningú qüestiona la normalitat institucional de ‘Vila-real’ i la decisió ha sigut molt positiva”, argumenta l'edil.
Vint anys després de l’inici d’aquell camí, l’Ajuntament vol recordar la importància d’aquell acord plenari com a expressió de consens i de compromís amb la identitat i la projecció exterior de la ciutat. “El nom no és només una paraula: és memòria, és història i és futur. És la primera carta de presentació d’una ciutat. I Vila-real, amb el seu nom propi i oficial, projecta coherència, arrelament i autoestima col·lectiva”, defensa el regidor de Normalització.
Malgrat aquests 20 anys de denominació oficial i única de la ciutat, el departament que encapçala Cortells encara manté oberta la campanya El nom és Vila-real, perquè encara en són moltes les persones, empreses, associacions i institucions que escriuen el topònim local de manera incorrecta.
