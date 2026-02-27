Vecinos de Vila-real denuncian la invasión de palomas y tórtolas en el jardín de Sant Pasqual desde hace seis meses

Palomas y tórtolas a cientos. Así se encuentra el jardín de Sant Pasqual desde hace más de seis meses. Una situación que el vecindario ya puso en conocimiento del Ayuntamiento en julio del pasado año, en una reunión mantenida con la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo.

Y es que los residentes en el entorno de este emblemático espacio verde de Vila-real, ubicado a los pies de la basílica dedicada al patrón local, aseguran que la presencia de tan elevado número de aves hace “prácticamente imposible” disfrutar del mismo, básicamente ante la presencia de miles de defecaciones que se acumulan no solo en el suelo, sino también en el mobiliario del parque, la fuente de agua potable o la estatua de Polo de Bernabé.

Fotogalería I Las palomas y tórtolas 'toman' el emblemático jardín de Sant Pasqual de Vila-real / Josep Carda

La problemática que vive el vecindario del jardín de Sant Pasqual se ha trasladado también al pleno celebrado este jueves por la corporación municipal, donde la portavoz de Vox, Irene Herrero, ha preguntado sobre este asunto a la edila Fajardo.

Avisos desde hace un año

En concreto, y como ha señalado una residente a Mediterráneo, “ya se puso en conocimiento del Ayuntamiento hace un año del aumento de palomas en la zona”. Además, aseguran que también se han presentado instancias “por el estado del parque, al que van personas con sus mascotas a hacer sus necesidades en cualquier lugar, incluso en los portales, esquinas o paredes de viviendas privadas próximas al lugar”.

Las aves columbiformes ocupan y ensucian los diferentes elementos existentes en el jardín ubicado frente a la basílica de Sant Pasqual. / Mediterráneo

Y a ello se suma que, como afirman, “tenemos que aguantar que ciertas personas que se colocan a las puertas de la basílica para pedir limosna se ponen a beber en el jardín, dejando los residuos allí e, incluso, no tienen problemas para hacer sus necesidades”.

Respecto a la situación que padecen por el importante número de aves colúmbidas en esta zona verde vila-realense, aseveran que la multiplicación de la población “ya impide acceder a un espacio de juegos que esté aceptable, además de que se comen las impermeabilizaciones de los tejados, se colocan en aparatos de aire acondicionado e, incluso, se estrellan en las ventanas.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, la vicealcaldesa Fajardo explica que se está llevando a cabo un estudio de la actual población de tórtolas y palomas en el jardín de Sant Pasqual, con el objetivo de optar por alguna solución efectiva para evitar que la proliferación de colúmbidos se convierta en una plaga. De esta forma, tras la elaboración del censo, se plantearán las acciones a realizar que, como apunta, podrían ser el uso de rapaces para obligar a las aves a marcharse de este parque, "lo que solamente trasladaría el problema a otro espacio"; o hacer uso de piensos anticonceptivos para evitar la reproducción de las mismas.