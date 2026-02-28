ASAMBLEA ANUAL
La Comunitat de Regants de Vila-real arreglará las ‘carreteretes’ de su área de competencia
Incrementará el precio de la tasa de riego en un euro para poder acometer los arreglos en los viales de las partidas rurales de Carinyena, Solades y Cap de Terme
La Comunitat de Regants de Vila-real ha celebrado su junta general, en la que se ha aprobado incrementar en un euro la tasa de riego para que la propia entidad se haga cargo de restaurar las llamadas carreteretes (habitualmente de tierra) que hay entre los huertos en las partidas rurales de Solades, Carinyena y Cap de Terme.
El objetivo es subsanar un problema que existe para las personas que se dedican a la citricultura, por cuanto estos caminos que dan acceso a los campos de cultivo y que, con el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas se deterioran, sufren en muchos casos un considerable estado de abandono, al no tener una propiedad clara, lo que supone un problema para su mantenimiento.
El presidente de los regantes, Pasqual Broch, explica que "esta es una medida que va en beneficio de las comuneras y los comuneros de nuestra entidad, pero también de nuestro personal, que también utiliza estos caminos, y del resto de personas que trabajan en nuestro campo. Desde el Sindicato siempre vamos a estar al lado de los citricultores y queremos que iniciativas como estas vayan facilitando la vida de las agricultoras y agricultores que quieren hacer las cosas bien, ya que observamos cómo, en ocasiones, se está perdiendo esa convivencia en el campo que históricamente ha sido la que ha funcionado sin problemas”.
Mejoras en instalaciones
Además, en esta junta se ha informado de las actuaciones que se están llevando a cabo con las ayudas del PERTE y que suponen 319.913,33 euros para el cambio de contadores, sondas de humedad, detectores de fugas de agua en hidrantes, programa de gestión integral o la sede electrónica, y que ya está ejecutado en un 80%. Por otro lado, con el PERTE II, con un importe de 391.629,17 euros, se está iniciando el cambio de contadores, sondas de humedad, caudalímetros, compuertas automáticas y bombas de agua, trabajos que deben estar finalizados para junio.
Por otra parte, se ha informado a los comuneros de que, en cuanto a la instalación de las placas fotovoltaicas, el Consell ya ha iniciado todos los trámites y la obra comenzará este año. Asimismo, la finca experimental sigue en marcha, con la plantación de cítricos clemenules, así como aguacates y la utilización de diferentes técnicas de riego.
