Vila-real profundiza en sus raíces fundacionales con visitas guiadas

Vila-real ha vuelto a repetir el éxito de las visitas guiadas que, en esta ocasión, han permitido profundizar en el conocimiento de las raíces fundacionales de la ciudad, a través de dos acciones, una nocturna el viernes y otra diurna este sábado, que han logrado completar las 30 plazas que se establecieron para participar en ellas.

Nuevamente, los profesionales de la empresa Arqueocas han sido los encargados de guiar las visitas que, como apuntan, «son una invitación a viajar en el tiempo y descubrir cómo nació Vila-real, a través de un recorrido pensado para todos los públicos, tanto para amantes de la historia como para quienes, simplemente, tienen curiosidad y ganas de sorprenderse».

Visitas guiadas por los orígenes de Vila-real / Toni Losas

En concreto se ha tratado de dos paseos de una hora y media aproximadamente, en los que se ha pasado por algunos de los rincones «en los que aún se pueden escuchar los latidos de la Vila-real medieval». Así, en ambos casos, se ha arrancado de la plaza de la Vila para continuar hacia los vestigios que aún se conservan de la antigua muralla de la vila en la calle Cova Santa. El paseo ha continuado por las calles de la antigua judería y por los tramos de muralla de la avenida La Murà y la Torre Motxa.

Posteriormente, se ha seguido parte del trazado de la Séquia Major, para entender el papel fundamental del agua en el nacimiento y desarrollo de Vila-real.