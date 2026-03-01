Vila-real estrena fórmula y suma la cultura medieval a su Fira Outlet

La plaza Major de Vila-real se convierte este fin de semana y una vez más en un gran espacio comercial abierto, con una nueva edición de la Fira Outlet, que organiza la Unió del Comerç de Vila-real (Ucovi) y con la que más de 20 establecimientos de la ciudad aprovechan para poner a la venta los restos de temporada que no han podido venderse durante las rebajes, con importantes descuentos que, en algunos casos, llegan al 80% del precio de venta habitual.

La coincidencia de este evento con el mercado medieval que ocupa buena parte del centro de la ciudad hasta mañana abre una nueva manera de aprovechar los recursos culturales y turísticos del municipio pata aprovechar el flujo de personas que se pasean por las calles de Vila-real este fin de semana y aumentar las ventas.

De esta manera, se logra amplificar el impacto propio y habitual de las diferentes ferias outlet que organiza Ucovi, «generando un mayor flujo de visitantes y potenciando el efecto tractor sobre la hostelería y otros sectores vinculados a la actividad urbana», explican desde la entidad comercial.

Nueva edición de la Fira Outlet de Vila-real / Toni Losas

Asimismo, señalan que la participación de la entidad que reúne a un centenar de establecimientos de la ciudad en este evento «supone unas manera activa de implicarse en los acontecimientos que marcan la identidad de la ciudad, contribuyendo a que la conmemoración tenga repercusión directa en la economía local».

Obsequios y actividades

En cualquier caso, la Fira Outlet de Ucovi se adentra en el ambiente medieval con diferentes actividades, como el obsequio este sábado de raciones de sopa de almendras, un plato típico de aquella época, entre quienes han realizado alguna compra en los puestos habilitados en la plaza Major. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración de la Associació Gastronòmica de Vila-real, con el chef Ximo Abril al frente.

Asimismo, este domingo, Ucovi también ha programado a lo largo de la mañana exhibiciones de softcombat, con armas no agresivas que representan aquellas que se utilizaban en el medievo, en las que también pueden participar los visitantes de la feria.

Con este tipo de iniciativas, el comercio vila-realense implementa fórmulas para aumentar el balance de ventas y hacer frente, en la medida de lo posible, a la fuerte competencia que ejercen tanto el mercado on line como los centros comerciales próximos a la ciudad. Aun así, desde Ucovi señalan que el éxito de los bonos comerciales favoreció un «buen cierre del año 2025» para un buen número de establecimientos.