Regantes de Castellón se plantan: hasta 3.000 euros de multa por destrozar sus acequias

La Comunitat de Regants de Vila-real ha informado a sus comuneros de que van a aplicarse una serie de sanciones, de hasta 3.000 euros y que ya se contemplan en las ordenanzas de la entidad de 1869, para castigar aquellas acciones que repercuten en daños para las diferentes infraestructuras propiedad de este Sindicato de Riegos.

Y es que, de manera especial en la última década, se han venido sucediendo una serie de acciones, realizadas básicamente por nuevos comuneros que han adquirido tierras en las partidas rurales cuyo riego gestiona la comunidad vila-realense (fundamentalmente Carinyena, Solades y Cap de Terme) y que, en muchos casos, efectúan obras ilegales que acaban con la rotura de acequias, márgenes y lugares de paso de los regadores o los trabajadores de mantenimiento de la organización agraria. Incluso hay quien ha vallado su finca de manera que impide el acceso de los operarios a los hidrantes del sistema de riego localizado.

Otra imagen de daños en infraestructuras de riego de Vila-real. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Como aseveran desde la Comunitat de Regants, el problema ha ido in crescendo en los últimos años, hasta el punto de que no solo se levantan edificaciones ilegales en la zona de l’Horta sino que se acometen acciones que dañan u obstaculizan los canales, denominados files, destinados a llevar el agua para el riego de los cultivos.

De hecho, el ente que preside Pasqual Broch se vio obligado hace unos años a actualizar los importes de las multas y pasarlas a euros, por cuanto las que figuraban inicialmente en el documento fundacional de 1869 se establecieron en escudos, una moneda que dejó de estar en circulación poco después de redactarse la ordenanza y que se sustituyó por la peseta.

De esta forma, las sanciones que se establecen van de los 100 a los 3.000 euros, más daños y perjuicios, en el caso de agujerear, destrozar o tapar los cauces de riego. Asimismo, interrumpir el paso del agua con paradas u obstáculos conlleva una multa de 100 a 1.000 euros, además de una indemnización a posibles perjudicados.

Otro de los supuestos es el que se refiere a plantar vegetación que dificulte la circulación del agua, lo que se pena con un importe que va de los 100 a los 1.000 euros. Y quien riegue más tierra de la autorizada se enfrenta a una sanción de 800 euros por cada hanegada excedida. Otros casos son los de un exceso de riego que conlleve que el agua se filtre y se pierda (De 100 a 3.000 euro); no regar en el turno que se ha solicitado (200 euros por hanegada); o no limpiar los cauces que pasen por las fincas (200 euros).

Advertencia inicial

En cualquier caso, los responsables de la Comunitat de Regants de Vila-real hacen hincapié en que, en primer lugar, se procederá a informar y notificar al posible infractor de las consecuencias de sus acciones y, de no dar este una solución y reponer lo dañado, se procederá a aplicar las fuertes sanciones que establece su reglamento.