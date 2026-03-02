El talento juvenil de Vila-real conquista España: del oro en instalaciones eléctricas a lo alto del podio en robótica

La especialización formativa en los centros educativos de Vila-real está dando ya buenos e importantes frutos desde hace un tiempo. Y es que no paran de conseguirse premios nacionales e internacionales por parte de alumnos y equipos de estudiantes vila-realenses.

En los últimos días, los triunfos locales en competiciones en España están llegando a pares. En este sentido, el colegio Fundación Flors está de enhorabuena, por cuanto uno de sus alumnos ha logrado la medalla de oro en Instalaciones Eléctricas durante el campeonato nacional SpainSkills 2026, celebrado del 24 al 28 de febrero en el recinto ferial de Ifema en Madrid.

Eric Ballester, alumno del colegio Fundación Flors, muerde la medalla de oro conseguida en los SpainSkills 2026. / Mediterráneo

Y para alcanzar lo más alto del podio, el joven Eric Ballester ha tenido que superar exigentes pruebas prácticas de destreza bajo una alta presión mental, diseñando, montando y verificando instalaciones eléctricas que simulan la realidad laboral y penalizan cualquier pequeño error. Desde el centro explican que, "tras una entrega de planos impecable, el estand fue pura acción técnica, con replanteo milimétrico y colocación de canaletas en ángulos imposibles, maestría en el doblado de PVC y montaje de envolventes y precisión absoluta en la integración de cuadros y mecanismos".

Y añaden que, detrás del oro conseguido hay "un intenso trabajo de equipo". La preparación de Eric, encabezada por el profesor de Flors y su tutor nacional, José Manuel Moreno, ha ido más allá de las cuestiones puramente técnicas porque, durante los meses previos y a través de entrenamientos de alto rendimiento en Benicàssim, Alicante y Buñol, la preparación incluyó un coaching personal y sesiones de gestión del estrés, así como simulacros de resolución de problemas.

Últimas tecnologías

Por otra parte, otros de los triunfadores vila-realenses del último fin de semana han sido los equipos que, englobados dentro de la asociación de robótica educativa Vila-Stem, han tomado parte en la final de la VEX Robotics Competition España, un certamen que reunió a más de 20 equipos procedentes de todo el Estado y congregó a medio millar de participantes, contando estudiantes, entrenadores y asistentes.

Estos son los integrantes del equipo Vila-Stem 8 que ha logrado subirse a lo alto del podio en la final de la VEX Robotics Competition España. / Mediterráneo

De esta forma, el equipo Vila-Stem 8, formado por Aleix Gómez, Lorien, Marina, Athenea y Ainhoa, se ha proclamado campeón de España en la categoría Teamwork, logrando el máximo reconocimiento en la competición gracias a su gran coordinación, habilidades técnicas y excelente trabajo grupal. Por su parte, el equipo Robotech, integrado por Hugo, Samuel, Ángel, Valeria y Yousra, consiguió una meritoria cuarta posición, demostrando un alto nivel competitivo durante toda la jornada. Y el integrado por Pau, Aleix Parra, Martín, Quim y Eric obtuvo el duodécimo puesto, contribuyendo también al destacado papel de la asociación en el campeonato.

Imagen de uno de los enfrentamientos en los que participaron los equipos vila-realenses en la VEX Robotics Competition España. / Mediterráneo

Desde la entidad señalan que "la participación de los tres equipos ha permitido dejar a la ciudad de Vila-real y a la provincia de Castellón en un lugar destacado dentro del panorama nacional de la robótica educativa, reflejando el talento, esfuerzo y compromiso de los jóvenes participantes".