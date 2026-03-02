Tres áreas con futuro y trabajo: así es el taller de empleo que acaba de arrancar en Vila-real

Vila-real vuelve a ofrecer una nueva posibilidad de formación y empleo a una treintena de personas, en el marco de una nueva edición del taller de empleo que, financiado en parte por la Generalitat con un montante de 824.292 euros, repite las tres modalidades que vienen siendo habituales en los tres últimos años y que, como apuntan, “funcionan muy bien y tienen un destacado porcentaje de incorporación al mercado laboral”.

La concejala responsable del área de Economía en el Ayuntamiento de Vila-real, Ana Torres, así como responsables del departamento, ha recibido en la Biblioteca Universitària del Coneixement a las personas seleccionadas por el servicio Labora para participar en este nuevo taller de empleo.

Torres ha destacado la importancia de estas iniciativas “para mejorar la empleabilidad, ofreciendo una oportunidad laboral con una formación oficial”. En concreto, el alumnado-trabajador se formará en las especialidades de Servicios a la Comunidad (limpieza y atención sociosanitaria); Agricultura, que engloba las actividades auxiliares y el cultivo ecológico; y Forestal, en el que se aborda la conservación de las montañas y las tareas de repoblación.

Personal directivo y docente

Además de las personas que adquirirán nuevos conocimientos para abrirse más puertas en su búsqueda de un trabajo, la iniciativa incluye otras seis personas que asumen las tareas de dirección, administración y docencia.

Precisamente, el último pleno ordinario, celebrado por la corporación municipal de Vila-real el pasado jueves, abordó complementar la aportación municipal a este proyecto, con el objetivo de aportar la parte correspondiente al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobado por el Gobierno central con posterioridad a la concesión del taller de empleo. La medida, que tiene como fin adecuar a la nueva legalidad los salarios a abonar a los participantes, salió adelante con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís y los ediles no adscritos Manu Rubert y Dora Saura. Tanto PP como Vox se abstuvieron.