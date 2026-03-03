Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
Campeón de Europa y subcampeón del mundo, acumuló una larga trayectoria deportiva y recibió la Medalla de Plata de la Ciudad en 1982
Santi Vila
Vila-real despide a Pepe Meseguer, fallecido a los 59 años. Considerado un vila-realenc ilustre, fue campeón de Europa y subcampeón del mundo de patinaje, además de ser un hombre fuerte de Porcelanosa. Su muerte por enfermedad deja una profunda tristeza en la población.
En el plano deportivo, Meseguer reunió un palmarés amplio: una plata y 13 diplomas en campeonatos mundiales; siete títulos europeos —además de cinco platas, 10 bronces y 13 diplomas—; y 46 campeonatos en competiciones españolas. Además era un fiel aficionado al Villarreal CF, al que arropó hasta el final.
Su proyección internacional contribuyó también a situar a Vila-real en el mapa: por ello recibió la Medalla de Plata de la Ciudad en 1982, junto a muchos otros reconocimientos institucionales. Además, en 1992 fue portador de la antorcha olímpica a su paso por Vila-real. Fue un gran abanderado del patinaje en el municipio, que tenía su pista en la actual Ciudad Deportiva Pamesa, donde se encontraban los campos federativos.
El velatorio tendrá lugar en el tanatorio El Carmen a partir de las 16.00 horas de este martes y mañana miércoles desde las 10.00. La misa se celebrará este miércoles en la iglesia Arciprestal de Vila-real a las 16.00 horas. DEP.
Suscríbete para seguir leyendo
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- Juzgan a una administrativa y abogada de Castellón que ‘mordía’ las nóminas que preparaba
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- Regantes de Castellón se plantan: hasta 3.000 euros de multa por destrozar sus acequias
- ¡Le cae una sanción de 38 partidos por agredir a un árbitro de Castellón!