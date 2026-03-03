VIGILANCIA ESPECIAL
Pillados in fraganti arrojando restos de marihuana en un vertedero ilegal durante un operativo policial
La Policía Local incauta el material y la Policía Nacional localiza la nave en la que presuntamente se cultivó el cannabis y detiene a una persona
El incremento de la vigilancia que ejerce la Policía Local de Vila-real para perseguir y sancionar a quienes realizan vertidos ilegales en el término municipal de la ciudad ha derivado, incluso, en la detención de una persona.
Y es que, los agentes del cuerpo municipal de seguridad pillaron in fraganti días a varios individuos que, mediante una furgoneta de alquiler, habían accedido al macrovertedero ubicado junto a la autopista AP-7 para depositar allí restos de plantas de marihuana y material necesario para su cultivo.
Vila-real declara la guerra a los vertidos ilegales con más vigilancia y multas de hasta 100.000 euros
Investigaciones
La Policía Local procedió a incautar el material en cuestión y trasladó los hechos a la Policía Nacional, cuerpo desde el que se llevaron a cabo las investigaciones que llevaron a la localización de la nave en la que, presuntamente, se había cultivado la plantación de cannabis, resultando detenida la persona que se encontraba allí, en el marco de una operación que podría derivar en nuevas detenciones.
La intervención se llevó a cabo en el marco del operativo que ha puesto en marcha la Policía Local de Vila-real, con el fin de poner cerco a quienes depositan todo tipo de materiales de forma incontrolada. Un operativo en el que se utilizan también drones para controlar y advertir de posibles infracciones de estas características, que pueden acarrear sanciones de hasta 100.000 euros y, en el caso de tratarse de sustancias altamente contaminantes, las mismas pueden llegar a los 600.000 euros.
