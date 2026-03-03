Vila-real activa la 'compensación' por la tasa de basuras: en torno a 900 negocios optarán a la bonificación del 95% del IBI

Equilibrar la balanza y compensar el mayor gasto que supone para los sectores del comercio, la hostelería y el ocio la aplicación, desde finales del pasado ejercicio del 2025, de la nueva tasa de basuras.

Esos son los principales objetivos de la bonificación del 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ultima el Ayuntamiento de Vila-real para los establecimientos de la ciudad, de manera que se cubra en buena parte el coste para los mismos del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Un beneficio al que podrán acogerse en torno a 900 negocios de la ciudad, cerca de 300 del sector de la hotelería y el resto del comercial y de servicios.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; y el concejal Xus Madrigal, durante la reunión de este lunes con representantes de los sectores del comercio y la hostelería. / Mediterráneo

Así se ha informado a los representantes de las dos asociaciones que reúnen a los establecimientos que pueden ser beneficiarios de la medida, la Unió de Comerç (Ucovi) y la Associació d’Hostaleria i Oci (Ashiovi), en un encuentro liderado por el alcalde, José Benlloch; y el edil del área, Xus Madrigal. Una cita en la que se les ha explicado que esta misma semana se harán públicos los epígrafes de los negocios que se podrán acoger a esta bonificación.

De esta manera, y como ejemplo a tener en cuenta, un negocio de hostelería que tiene que abonar 1.200 euros al año por la tasa de basuras, se ahorraría 1.140 euros con la reducción del 95% del IBI, lo que, en la práctica, supondría que el coste de la gestión de los residuos quedaría prácticamente compensada y no supondría un gasto extra.

Los beneficiarios

En cualquier caso, todo apunta a que los bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio y aquellos que sirven comida y bebida entrarán en su totalidad en este procedimiento y, por tanto, podrán solicitar la reducción del impuesto, a través de un formulario sencillo que deberán presentar en el plazo que se establezca y que, en principio, será de tres semanas a partir del momento en que se apruebe la medida.

Bonificaciones en la tasa de basuras para los sectores comercial y hostelero Además de la reducción del 95% en el importe del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, comercios y hostelería puede acogerse a las siguientes bonificaciones en la tasa de basuras: 20% por adherirse al servicio de biorresiduos de grandes productores y sector Horeca (restaurantes, cafeterías, centros, entidades con comedores...)

por adherirse al servicio de biorresiduos de grandes productores y sector Horeca (restaurantes, cafeterías, centros, entidades con comedores...) 20% por sumarse al servicio puerta a puerta del cartón comercial.

por sumarse al servicio puerta a puerta del cartón comercial. 20% para empresas de distribución alimentaria en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro.

Como apuntan desde el consistorio en sus redes sociales, esta bonificación del IBI se dirigirá a los establecimientos que más dificultades vienen atravesando y tiene como objetivo “facilitar la implantación progresiva de la tasa de basuras y reducir su impacto económico sobre el sector”.

En este sentido, el edil Madrigal explica a Mediterráneo que esta iniciativa tiene un carácter transitorio “para que lo que se paga por los residuos sea cada vez más justo”. Además, subraya que “lo que realmente importa en todo este asunto es que lo que se pretende es generar economía”. Y confirma que la celeridad en la gestión de la medida se justifica porque la misma tiene que completarse, incluidas las solicitudes a presentar, antes de que finalice este mes de marzo.

Además, durante el encuentro se recogieron diferentes propuestas que podrían incorporarse, en todo o en parte, a las acciones previstas.

Las reacciones

Al respecto, el presidente de Ashiovi, Emilio Miralles, considera “positiva” la medida propuesta por el ejecutivo vila-realense, “porque es una forma rápida de compensar la tasa de basuras a comerciantes y hosteleros”. Y añade que, a su parecer, “es lo más justo en estos momentos”, ya que la reducción beneficia tanto a quienes son propietarios de los locales como a quienes están alquilados, ya que el dueño tiene que repercutir el resultado de la bonificación del IBI en las cuotas que pagan los inquilinos.

Con todo, de cara a años sucesivos, tanto desde el Ayuntamiento como desde los sectores afectados se apuesta por explorar otras fórmulas para compensar los elevados costes de la gestión de los residuos sólidos, a pesar de que, además, y como anunció en su día la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, se aplican también reducciones en el coste de las basuras que alcanzan hasta el 20%.