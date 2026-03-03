Vila-real declara la guerra a los vertidos ilegales con más vigilancia y multas de hasta 100.000 euros

Vila-real declara la guerra a los vertederos ilegales y a quienes infringen la normativa municipal y también la legislación autonómica y estatal. Y lo hace con más agentes de la Policía Local destinados a la vigilancia de los espacios sensibles, en los que se repite el vertido de todo tipo de materiales, y también con sanciones ejemplares.

Y es que en los dos primeros meses del año, ya son ocho las multas que se tramitan contra quienes han sido pillados abandonando desperdicios varios en distintos puntos del término municipal de Vila-real. Unas acciones que han sido posibles después de que el 2 de enero se incorporaran a la plantilla del cuerpo municipal de seguridad una veintena de nuevos agentes, procedentes en su mayoría de la bolsa cedida por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, lo que ha permitido implementar unidades policiales que estaban en stand by por la falta de efectivos, como es el caso de la que se encarga del control en el ámbito rural.

Fotogalería I Las imágenes del macrovertedero junto a la AP-7 en Vila-real / Josep Carda

En concreto, seis de la sanciones se han realizado en el macrovertedero que, como publicó Mediterráneo el pasado jueves, se ha ido generando en los últimos meses junto a la AP-7, a escasos metros de la CV-222, la carretera de une Burriana con Betxí. Unos vertidos para los que el Ayuntamiento se ha visto obligado a destinar 71.000 euros para proceder a su retirada, tras la notificación formulada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Asimismo, también se abrieron expedientes de multa a otros dos infractores que depositaron materiales sin control junto a los caminos Sedeny de la Sénia del Carme y Betxí.

Como apuntan desde el consistorio, “los vertidos detectados son escombros y restos de demolición de obras y, en un caso, también se incorporaban muebles y electrodomésticos”. Las denuncias se han formulado en todos los casos tomando como base el artículo 108 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

"Hemos elaborado un protocolo de actuación policial, en el que se especifican todas las posibilidades de denunciar por realizar vertidos ilegales y la forma de proceder ante la distinta casuística que se da, de manera que para ponerlo en práctica se ha formado a los agentes, con el fin de luchar al máximo contra estos delincuentes de vertederos" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Fuentes municipales confirman que se trata de infracciones graves, “que conllevan multas de 2.001 a 100.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la sanción se mueve entre los 20.001 y los 600.000 euros”.

Protocolo de actuación

Preguntado al respecto por este rotativo, el alcalde, José Benlloch, explica que “hemos elaborado un protocolo de actuación policial, en el que se especifican todas las posibilidades de denunciar por realizar vertidos ilegales y la forma de proceder ante la distinta casuística que se da, de manera que para ponerlo en práctica se ha formado a los agentes, con el fin de luchar al máximo contra estos delincuentes de vertederos”.

Al respecto, y en relación con el gasto que Vila-real tiene que realizar de manera continuada a limpiar estos espacios a causa de este tipo de acciones incívicas, es dinero que no vamos a poder utilizar en otras cosas, como el asfaltado de calles y caminos, en las escuelas, las familias, la cultura o los jardines, entre otras necesidades”. Y asevera “No vamos a parar, para perseguir y sancionar estos comportamientos”.