BALANÇ I RECONEIXEMENT
Vila-real homenatja Protecció Civil: 28 voluntaris i més de 2.000 hores de servei en 2025
L'agrupació és una de les més antigues de la Comunitat: es va constituir l’any 1970 i està registrada a la Generalitat des de fa més de 35 anys
En el marc del Dia Internacional de la Protecció Civil, que se celebra cada 1 de març coincidint amb l’entrada en vigor de la constitució de l’Organització Internacional de Protecció Civil (1972), l’Ajuntament de Vila-real va celebrar aquest dilluns un acte de reconeixement a l’agrupació local de Protecció Civil per la seua trajectòria i dedicació al servei de la ciutadania.
L’acte va comptar amb la presència de la vicealcaldessa, Maria Fajardo; del regidor de Seguretat Pública i Emergències, Toni Marín; l’intendent principal cap de la Policia Local, José Ramón Nieto; regidors i regidores de la corporació; càrrecs del cos de seguretat municipal; voluntaris i voluntàries, així com familiars. Un acte emotiu en el qual diferents integrants de l’agrupació van parlar de la seua experiència. A més, l'acte va aprofitar per a reconéixer amb un diploma a Pedro Torres pels seus més de cinc anys a l’organització.
De les més antigues de la Comunitat
Protecció Civil de Vila-real és una de les agrupacions més antigues de la Comunitat: es va constituir l’any 1970 i està registrada a la Generalitat des de fa més de 35 anys. A més, la Policia Local va impulsar a finals de 2022 el projecte de patrulles escolars, ampliant la tasca preventiva i educativa entre els més joves.
En l’actualitat, l’agrupació local compta amb 28 voluntaris i voluntàries i altres dues persones integren la patrulla escolar. Al llarg de 2025, s’han realitzat prop de 250 serveis, que han suposat més de 2.000 hores de treball voluntari, distribuïdes en diferents àmbits d’actuació. Així, en dispositius esportius s’han dut a terme 46 serveis amb un total de 680 hores (futbol i carreres). I en espectacles, 30 serveis amb 350 hores (bous i concerts).
Protección Civil de Vila-real lanza un plan para identificar a niños y evitar extravíos
En emergències, es van fer 13 serveis amb 44 hores, inclosa la col·laboració durant l’apagada general. Les col·laboracions amb altres municipis han sumat 11 serveis i 288 hores, amb actuacions a Moncofa, Estivella, la Vall d’Uixó i València amb motiu de la competició de Moto GP. A més, s’han cobert 19 accions en festes (157 hores), 24 en actes religiosos (247 hores), 76 serveis de repartiment d’aliments (121 hores), 15 acompanyaments (77 hores) i 13 accions formatives (43 hores) en centres escolars sobre primers auxilis i evacuació.
Cal recordar que la Generalitat Valenciana va concedir en 2023 la Distinció al Mèrit de Protecció Civil a l’Ajuntament de Vila-real, en reconeixement a la trajectòria i implicació del municipi en aquest àmbit. Actualment, a la Comunitat hi ha 185 associacions, entitats i agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil.
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- Juzgan a una administrativa y abogada de Castellón que ‘mordía’ las nóminas que preparaba
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- Regantes de Castellón se plantan: hasta 3.000 euros de multa por destrozar sus acequias
- ¡Le cae una sanción de 38 partidos por agredir a un árbitro de Castellón!