Cada kilómetro cuenta en Vila-real: la campaña que financia la investigación de una distrofia muscular rara y el VIH

La asociación Conquistando Escalones, con sede en Vila-real, lanza la campaña solidaria Kilómetros por la cura, un reto que convierte caminar, nadar o pedalear en apoyo directo a la investigación. El objetivo es recaudar fondos de forma continuada para acelerar la búsqueda de tratamientos y la cura de la distrofia muscular de cinturas LGMDD2 y del VIH, por cuanto las personas afectadas son inmunes al Sida.

Participar es sencillo: registrarse en kilometrosporlacura.com, crear un perfil y vincular los kilómetros del día a día. Amigos, familiares o seguidores pueden sumar donaciones en cada perfil, transformando el esfuerzo en más horas de laboratorio. “Nos va la vida en ello; cada kilómetro puede marcar la diferencia”, afirma el presidente de la entidad, Abrahán Guirao.

Una década de trabajo

Conquistando Escalones lleva más de diez años impulsando la investigación de ambas patologías. “Queremos que cualquier persona pueda ayudar simplemente haciendo deporte. Cada kilómetro puede marcar la diferencia”.

El vila-realense Guirao reivindica "más inversión" y "menos trabas" para encontrar la cura a enfermedades raras

Hace poco más de una década no se sabía nada sobre la Distrofia Muscular LGMDD2. Y, aunque actualmente no tiene tratamiento ni cura, los investigadores del grupo de la Universitat de València trabajan ya en contacto con la Agencia Estatal del Medicamento para obtener la autorización necesaria que permita iniciar ensayos clínicos con pacientes, utilizando fármacos que han demostrado su eficacia en laboratorio.

Línea de investigación

Paralelamente, se avanza en una línea de investigación orientada a una cura definitiva. En laboratorio ya se ha conseguido corregir la mutación genética que causa la enfermedad, y los investigadores trabajan para que, en el futuro, esta corrección pueda aplicarse en los músculos de las personas afectadas mediante técnicas de edición genética.

El primer reto es frenar la enfermedad para que no fallezcan más personas a causa de la LGMMD2. Y, paralelamente, se busca la cura definitiva y se trabaja para encontrar nuevos tratamientos para el VIH. “Nuestro sueño es volver a caminar y volver a abrazar con fuerza a nuestros seres queridos a la vez que ayudamos a millones de personas afectadas por la mayor pandemia de la historia. Esto es posible gracias a tu ayuda”, explica Guirao.