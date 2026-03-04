Vila-real desatasca la gran obra del cementerio tras un año de trámites: 554.000 euros y seis meses de trabajos

El Ayuntamiento de Vila-real pone fin a más de un año de trámites administrativos para sacar a licitación las obras de rehabilitación y ampliación del cementerio municipal. El consistorio ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el concurso para ejecutar el proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 554.302,68 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, a contar desde la comprobación del replanteo. El objetivo es reforzar la capacidad de un servicio "esencial y planificar con responsabilidad las necesidades presentes y futuras de la población", explican desde el consistorio.

Según la documentación del expediente, la intervención responde a la evolución demográfica del municipio y a la progresiva ocupación de las unidades de enterramiento existentes. En los últimos años, esta situación ha obligado a realizar ampliaciones y adecuaciones puntuales, pero ahora se plantea una actuación global para garantizar disponibilidad suficiente y mejorar las condiciones generales del recinto.

En este sentido, hay que recordar que se han producido episodios de falta de unidades de enterramiento, en especial, las relacionadas con la inexistencia de columbarios disponibles durante más de ocho meses. De hecho, los que se habilitaron recientemente por urgencia ya están casi completos.

Asimismo, y con el objetivo de avanzar en las labores previas para poder iniciar las obras inmediatamente tras su adjudicación, desde el Ayuntamiento ya se han podado los árboles existentes en los espacios sobre los que se levantarán las nuevas manzanas de nichos, con el fin de avanzar en el proceso de retirada de los mismos y dejar las parcelas listas para iniciar las labores que se enmarcan en el proyecto.

El proyecto prevé sumar 144 nuevos nichos mediante la ampliación de las islas 2, 3 y 4; incorporar otros 30 adicionales en el panteón vertical y crear 300 columbarios adosados. Además, contempla la rehabilitación de 83 columnas de nichos, que podrían albergar 332 nuevos espacios. En conjunto, se estima la habilitación de 506 nuevas sepulturas y 300 columbarios, lo que incrementará de forma notable la capacidad del cementerio y permitirá adaptarlo a las demandas actuales y futuras.

Otras actuaciones de mejora

Las actuaciones incluyen también medidas para resolver los problemas de evacuación de aguas pluviales, así como la mejora de pavimentos, accesos y servicios, con el fin de garantizar la seguridad y la funcionalidad del conjunto, además de mantener una integración estética con el espacio existente.

La vicealcaldesa y concejala de Cementerio, Maria Fajardo, ha remarcado el compromiso del equipo de gobierno con la mejora constante de los servicios públicos y ha destacado la importancia de cuidar el camposanto, porque “es pasado y futuro y una muestra de nuestro legado”. Fajardo ha agradecido asimismo el trabajo del personal técnico municipal de Cementerio, Territorio y Servicios Públicos por impulsar un proyecto de esta envergadura, que permitirá alargar la vida útil del Cementerio Municipal cerca de veinte años.

La actuación fue aprobada por unanimidad en un pleno celebrado el pasado mes de octubre y se enmarca, según fuentes municipales, en "la voluntad de poner en valor los espacios públicos, gestionarlos con responsabilidad y garantizar a la ciudadanía un servicio digno y sostenible".