Vila-real liquida con el personal municipal las horas extra y la productividad hasta diciembre

El Ayuntamiento de Vila-real ha hecho efectivo en la nómina correspondiente al mes de febrero el pago de más de un millón de euros en concepto de horas extra y complementos de productividad presentados ante el departamento de Recursos Humanos y comprobados hasta el mes de diciembre.

Del total abonado, cerca de 350.000 euros corresponden a horas extraordinarias realizadas por el personal municipal, mientras que los 700.000 euros restantes hacen referencia a complementos de productividad. Desde el consistorio señalan que quedan pendientes de pago las productividades no presentadas entre los meses de octubre y diciembre, así como la liquidación de las horas extra correspondientes a este inicio de año.

Cumplimiento de compromisos adquiridos

Asimismo, hacen hincapié en que con el abono de estos retrasos "se da cumplimiento a los compromisos adquiridos con el personal municipal". En este sentido, inciden en el hecho de que, durante la última parte del año, la plantilla municipal contaba con cerca de un centenar de plazas vacantes, "una situación que ha comportado una sobrecarga de trabajo en determinados servicios". Y es que, como ejemplo, durante el mes de enero se han incorporado 20 nuevos agentes a la Policía Local, lo que contribuye a reforzar el servicio y aliviar la carga de trabajo acumulada.

Desde el equipo de gobierno muestran su agradecimiento expreso a "la dedicación y el empeño del conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales que, ante la falta de personal en algunos departamentos, han asumido un esfuerzo extra para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad".